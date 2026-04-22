Sau khảo sát ‘trả nhà lấy tiền’, dân chung cư HH Linh Đàm lại nhận thông báo thu phí bảo trì

Hàng nghìn căn hộ phải đóng phí bảo trì

Nhiều cư dân chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây bất ngờ nhận được thông báo thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (2%) từ Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm. Theo thông báo, thời hạn nộp phí bảo trì là trước ngày 31/5.

Điều đáng nói, một số cư dân cho biết, dù đã đóng phí bảo trì 2% nhưng vẫn tiếp tục nhận được thông báo thu phí nên rất hoang mang.

Cư dân khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), bất ngờ nhận được thông báo về việc thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (2%) ngay sau khi vừa được lấy ý kiến, khảo sát về hướng xử lý liên quan sai phạm của chủ đầu tư. Ảnh: Đình Phong.

"Gia đình tôi đã đóng phí 2% từ năm 2015 - thời điểm nhận bàn giao nhà, hiện vẫn còn giữ giấy nộp tiền phí bảo trì nhưng lại nhận được thông báo thu tiền. Khu chung cư hiện nay chưa thành lập ban quản trị nên quỹ bảo trì vẫn do chủ đầu tư quản lý. Việc thu thêm phí chủ đầu tư cần có lộ trình và công khai, minh bạch về thu chi, sử dụng quỹ để người dân nắm", một cư dân toà HH3 chung cư HH Linh Đàm bức xúc.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Hữu Đương – Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm cho biết, ban quản lý đang gửi thông báo thu phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đến chủ sở hữu các căn hộ khu chung cư HH Linh Đàm chưa đóng phí.

Theo ông Đương, chung cư HH Linh Đàm bàn giao cho cư dân về ở từ năm 2015 với gần 10.000 căn hộ nhưng mới có khoảng 30% số căn hộ đóng 2% quỹ bảo trì còn lại 70% số căn hộ chưa đóng phí bảo trì.

Có thể thấy, với khoảng 70% căn hộ chưa đóng, số tiền quỹ bảo trì chưa thu tại khu chung cư HH Linh Đàm lên đến hàng chục tỷ đồng. Với số tiền này, nếu thu từ thời điểm bàn giao nhà vào hơn 10 năm trước và đi gửi ngân hàng thì tiền lãi thu về cũng khá lớn và có thêm kinh phí để phục vụ công tác bảo trì toà nhà.

Vì sao đã đóng phí bảo trì vẫn nhận được thông báo thu phí?

Cũng theo ông Đương, những căn hộ đã đóng phí là các trường hợp vay tiền ngân hàng mua nhà, phần phí 2% này được ngân hàng cắt luôn cho chủ đầu tư. Hiện tiền phí bảo trì của các toà HH2 đã âm hơn 1 tỷ đồng, trong khi đó các toà khác cũng ở ngưỡng sắp âm.

“Phần kinh phí trên được tính dựa trên giá trị mua căn hộ ký với chủ đầu tư, số tiền 2% phải nộp trung bình khoảng 15 triệu đồng/căn hộ, tuỳ diện tích. Số tiền sẽ được sử dụng cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế các hạng mục thuộc phần sử dụng chung của tòa nhà”, ông Đương nói.

Khu chung cư HH Linh Đàm xuất hiện tình trạng xuống cấp, tường bong tróc... Ảnh: Đình Phong.

Đối với phản ánh một số hộ dân đã đóng phí bảo trì rồi nhưng vẫn nhận được thông báo thu phí, ông Đương lý giải có thể do nhầm lẫn. Với những hộ dân đã đóng phí bảo trì (có phiếu thu, giấy nộp tiền phí bảo trì…) mà vẫn nhận thông báo thu phí thì không phải đóng phí bảo trì nữa – chỉ thu với những căn hộ chưa đóng phí.

Về lý do tại sao đến nay mới thu phí bảo trì chung cư, đại diện ban quản lý cho biết thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và không nắm được.

Việc chung cư HH Linh Đàm thu phí bảo trì chung cư diễn ra trong bối cảnh cư dân mới đây nhận được “phiếu thu thập thông tin” để ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý liên quan sai phạm của chủ đầu tư.

Hai phương án chính được đưa ra là “Trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua” hoặc “Được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà”. Nếu người dân không đồng tình với phương án nào thì có phần ý kiến khác.

Ghi nhận của PV, hầu hết cư dân khu chung cư HH Linh Đàm đều không đồng ý với 2 phương án trên mà đều mong muốn được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống tại chính nơi mình gắn bó.

Được biết, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm được đưa vào sử dụng từ năm 2015, có gần 10.000 căn hộ với khoảng 40.000 người dân. Dù chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư dự án đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt).