Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Bị nói xấu cũng là tích cực!"

Theo đó, một cổ đông cho rằng thi thoảng trên mạng xã hội vẫn có những thông tin cố tình gây xấu cho Tập đoàn. Ông dẫn chứng một số câu chuyện thực tế như có người cố tình đăng video sai lệch về xe điện hay việc dư luận chưa nắm rõ định hướng phát triển đô thị của doanh nghiệp.

Cổ đông cũng đề xuất ban lãnh đạo nên tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp, chẳng hạn tổ chức các buổi gặp gỡ cổ đông hoặc khách hàng (livestream trên YouTube, Facebook).﻿

Trả lời cổ đông, Tỷ phú Phạm Nhật Vượng﻿: "Tôi rất cảm ơn cái tình cảm của anh. Tôi cho rằng người ta nói xấu mình hoặc bịa đặt thêm các thông tin thì cũng khía cạnh cái tích cực là Vin luôn luôn ở

trong lòng trong đầu mọi người".

Tuy vậy, vị tỷ phú cũng cho biết tập đoàn không chấp nhận việc thông tin sai sự thật lan rộng, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Trước đó, Vingroup đã công bố việc khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính, chất lượng sản phẩm, vấn đề pháp lý và nhân sự của tập đoàn.

Doanh nghiệp cho biết đã thu thập đầy đủ chứng cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng, cũng như luật sư trong và ngoài nước để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại đại hội, Cổ đông cũng bày tỏ sự quan tâm đến chiến lược Vingroup sẽ chuyển từ mô hình đa ngành, tập đoàn đa ngành sang doanh nghiệp kiến tạo cho nền kinh tế. Cổ đông hỏi chủ tịch Phạm Nhật Vượng về﻿ định hướng của doanh nghiệp kiến tạo cho nền kinh tế thì nó sẽ nằm ở những lĩnh vực nào?

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết: ﻿Cái gì cần kiến tạo thì ta sẽ phải kiến tạo thôi. Cái gì ta mạnh ta làm được thì ta sẽ làm.

"Tất nhiên là cũng giống như tôi vừa mới nói là một tay không che hết trời, tầm của chúng ta là tầm của một doanh nghiệp. Cái gì ta làm được tốt thì ta sẽ nỗ lực làm", ông Vượng khẳng định.