Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sắc ấn tượng những khúc cua như dải lụa trên 'Con đường Hạnh phúc'

Theo Viết Hà - Ảnh: TNL | 22-04-2026 - 11:28 AM | Bất động sản

Giữa cao nguyên đá xám bạc tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ), Quốc lộ 4C - Con đường Hạnh phúc, dài 185km không chỉ là tuyến giao thông nối liền các huyện vùng cao, mà còn là dải lụa mềm vắt ngang lưng núi với vô vàn khúc cua uốn lượn mở ra những góc nhìn ngoạn mục về một trong những vùng đất hùng vĩ nhất Việt Nam.

Từ phường Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) con đường bắt đầu hành trình xuyên qua các địa danh như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn﻿ rồi vươn tới Mèo Vạc. Càng đi lên cao, địa hình càng trở nên hiểm trở với những khúc cua hiện ra dày đặc, ôm trọn triền núi đá tai mèo dựng đứng.

Mỗi vòng cua mở ra một lớp cảnh sắc khác nhau: Khi là thung lũng﻿ ngô xanh mướt nằm sâu hun hút phía dưới, khi là triền núi đá xám chênh vênh, thi thoảng lại thấp thoáng bản làng nép mình bên vách đá.

Cứ mỗi lần đánh lái, du khách như bước sang một khung hình mới, sống động và đầy bất ngờ.

Ấn tượng nhất phải kể đến những đoạn cua tay áo liên tiếp ở khu vực dốc 9 khoanh hay cung đường dẫn lên đèo Mã Pí Lèng. Tại đây, con đường gần như “gập mình” theo sườn núi, tạo thành những đường cong, khúc cua xếp tầng, nối tiếp nhau, vừa hiểm trở vừa quyến rũ, khiến bất cứ ai cũng muốn dừng lại để phóng tầm mắt chiêm ngưỡng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ví những khúc cua trên Con đường Hạnh phúc như “linh hồn” của hành trình. Chính chúng tạo nên cảm hứng cho chuyến đi, khi chậm rãi, khi dồn dập; khi nhẹ nhàng, khi căng thẳng.

Người lái xe không chỉ điều khiển phương tiện, mà còn phải đọc được từng đoạn đường, cảm nhận được độ nghiêng, độ gắt của mỗi khúc cua để xử lý một cách an toàn.

Thế nhưng, vượt lên trên yếu tố thử thách, những khúc cua ấy lại mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Vào những ngày nắng, ánh sáng đổ xuống làm nổi bật từng đường cong uốn lượn như dải lụa vắt qua những núi đá﻿.

Ngày nay, Con đường Hạnh phúc không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành điểm đến mơ ước của những người yêu du lịch khám phá. Những khúc cua, từng là trở ngại giờ đây lại trở thành “đặc sản”, là điểm check-in﻿ không thể bỏ qua.

Từ trên cao nhìn xuống, cả con đường như một bức tranh giữa cao nguyên đá tai mèo với những đường cong bất tận, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Hành trình qua Quốc lộ 4C﻿ vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà là trải nghiệm cảm xúc, có sự hồi hộp và vỡ òa khi ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên ban tặng.

Con đường Hạnh Phúc được khởi công ngày 10/9/1959 và hoàn thành vào 20/3/1965, sau gần 6 năm thi công giữa địa hình hiểm trở của cao nguyên đá. Để hoàn thành con đường phải mất tới hơn 2,2 triệu ngày công, hàng vạn thanh niên xung phong và dân công đã treo mình trên vách núi, dùng công cụ thô sơ phá đá, mở đường, làm nên kỳ tích về ý chí và sức người. Công trình ghi dấu sự hy sinh của 14 thanh niên xung phong cùng nhiều người mang thương tật suốt đời. Con đường không chỉ phá thế cô lập của vùng cực Bắc, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội, đưa ánh sáng văn minh đến với đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên