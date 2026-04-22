Chạy nước rút giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh
Sau 10 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu trước 30/4 nhưng hiện nhiều công trình, nhà dân trong diện giải tỏa vẫn chưa được tháo dỡ.
Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5km, bắt đầu từ nút giao Vành đai 2 (Minh Khai) đến Vành đai 3, đi qua địa phận 3 phường là Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Đường được mở rộng với bề rộng mặt cắt ngang từ 40m, chia thành nhiều làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.
Sau 10 năm được phê duyệt, chậm tiến độ 8 năm, dự án mở rộng đường Tam Trinh đang bước vào giai đoạn “nước rút”, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công trước mốc 30/4.
Những ngày này, máy móc được huy động tới hiện trường, khẩn trương phá dỡ các công trình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Ghi nhận của PV chiều 21/4 cho thấy, nhiều công trình, nhà dân trong diện giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tháo dỡ.
Rác thải, gạch đá và phế liệu xây dựng chất đống, ngổn ngang trên mặt bằng dự án.
Ngôi nhà nham nhở gạch đá hiện ra sau khi phá dỡ phần nằm trên mặt bằng giải phóng.
Một số cửa hàng vẫn bám trụ, tiếp tục kinh doanh dọc mặt đường Tam Trinh.
Những hộ dân cuối cùng khẩn trương di chuyển đồ đạc, rời khỏi khu vực giải phóng mặt bằng.
Dự án mở rộng đường Tam Trinh có quy mô thu hồi đất lớn, ảnh hưởng tới hơn 1.600 hộ dân và 18 tổ chức.
Hình hài tuyến đường Tam Trinh rộng 40 mét dần hiện rõ.
Ngổn ngang gạch đá sau khi phá dỡ công trình.
Theo Nam Giang
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
