Cận cảnh 'siêu dự án' Usilk City vỡ tiến độ vì hơn 5.300 tỷ bán nhà bị dùng cho mục đích khác

Trao đổi với PV, anh Đ.H. - khách hàng mua nhà dự án Usilk City từ năm 2010 cho biết: "Tôi từng tin rằng, tiền đóng theo tiến độ sẽ được dùng để xây dựng chính dự án. Tuy nhiên, khi thông tin thanh tra công bố chủ đầu tư thu hơn 8.400 tỷ đồng nhưng dùng tới 5.300 tỷ cho các mục đích khác, tôi bị rơi vào thế bị động. Chúng tôi phải gánh lãi vay ngân hàng, tiền thuê nhà, trong khi căn hộ vẫn dang dở".