Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đóng từng đoạn cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ trong 5 ngày

Theo Hoàng Phúc | 22-04-2026 - 11:03 AM | Bất động sản

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ sẽ tạm đóng từng đoạn theo khung giờ để phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát, thu phí.

Đóng từng đoạn cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để lắp giá long môn từ 22 đến 26-4 - Ảnh 2.

Việc lắp đặt giá long môn trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ được triển khai theo từng đoạn, hạn chế ảnh hưởng giao thông.

Ngày 22-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã ban hành phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ nhằm phục vụ thi công lắp đặt giá long môn.

Theo kế hoạch, từ ngày 22-4 đến 26-4-2026, các đơn vị thi công tiến hành lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên toàn tuyến.

Trong thời gian này, tuyến cao tốc sẽ được tạm đóng từng đoạn theo hai chiều, khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 mỗi ngày.

Đóng từng đoạn cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để lắp giá long môn từ 22 đến 26-4 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên đường cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ để phục vụ lắp đặt giá long môn, sáng 22-4.

Đóng từng đoạn cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để lắp giá long môn từ 22 đến 26-4 - Ảnh 5.

Một đoạn cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ được tạm đóng để thi công lắp đặt hệ thống giám sát, thu phí từ ngày 22 đến 26-4.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.

Khi lưu thông qua khu vực thi công, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, không vượt xe trái quy định và tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp sai mục đích.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, tài xế phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí dừng xe gần nhất; đồng thời bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m để đảm bảo an toàn.

Khi cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900 8099.

Cụ thể, kế hoạch tạm đóng từng đoạn như sau:

Ngày 22-4: Đóng đoạn từ nút giao Việt Trung (km643+400) đến nút giao Nhật Lệ (km653+850).

Ngày 23-4: Đóng đoạn từ nút giao Cự Nẫm (km626+690) đến nút giao Việt Trung (km643+430).

Ngày 24-4: Đóng đoạn từ nút giao Nhật Lệ (km653+850) đến nút giao Quốc lộ 9B (km673+836).

Ngày 25-4: Đóng đoạn từ nút giao Quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765).

Ngày 26-4: Đóng đoạn từ nút giao Quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690).

Việc phân luồng theo từng đoạn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lưu thông, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thi công.


Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sở hữu một công trình giữa biển lập kỷ lục thế giới, trụ cao ngang tòa nhà 48 tầng, được Guinness xác nhận ngay ngày khai trương

Ngay tuần sau, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam với tổng vốn 18.000 tỷ đồng

Chạy nước rút giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh

10:52 , 22/04/2026
Bất động sản là động lực then chốt cho tăng trưởng hai con số

10:25 , 22/04/2026
Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn mở rộng chưa xong, vì sao xe được đi tạm?

10:21 , 22/04/2026
Cận cảnh 'siêu dự án' Usilk City vỡ tiến độ vì hơn 5.300 tỷ bán nhà bị dùng cho mục đích khác

10:20 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên