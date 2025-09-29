Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kê biên 20 bất động sản, tạm giữ 5 ô tô và thu hơn 50 tỷ trong vụ sữa giả HIUP

29-09-2025 - 20:57 PM | Xã hội

Thông tin về diễn biến mới vụ sữa giả HIUP 27, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, tạm giữ 5 ô tô và thu hơn 50 tỷ đồng…

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản , Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra tại họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) được tổ chức chiều 29/9.

Kê biên 20 bất động sản, tạm giữ 5 ô tô và thu hơn 50 tỷ trong vụ sữa giả HIUP- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. (Ảnh: Trần Vương)

Về tiến độ điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding (công ty sản xuất sữa giả HIUP 27), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 2 tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

" Về diễn biến mới, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản; triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 ô tô; thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng; ra lệnh phong toả 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán, để đảm bảo công tác điều tra xét xử ", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Bên cạnh triển khai công tác điều tra để xác định rõ những hành vi vi phạm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý, khắc phục hậu quả của vụ án.

Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) , Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can với 2 tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

" Diễn biến mới là cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền 13,9 tỷ đồng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra, thực hiện đúng theo quy định ", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Về câu hỏi của phóng viên liên quan vụ việc dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đại diện Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính đang xử lý. Khi nào có kết luận, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định.

Anh Văn/ VTC News

VTC News

