Kẻ 'đặc biệt nguy hiểm' Bùi Quang Phan sinh năm 1999 ra đầu thú

22-09-2025 - 10:08 AM | Xã hội

Bùi Quang Phan là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 382 ngày 22/4/2024.

Công an phường Hải An, TP.Hải Phòng đã thành công trong việc vận động đối tượng Bùi Quang Phan, sinh năm 1999, trú tại Thôn 3, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng (nay thuộc phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng), ra đầu thú. 

Bùi Quang Phan là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 382 ngày 22/4/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Lão (cũ), về hành vi "Cướp tài sản".

Kẻ 'đặc biệt nguy hiểm' Bùi Quang Phan sinh năm 1999 ra đầu thú- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Quang Phan. Ảnh: CA Hải Phòng

Với sự quyết liệt, mưu trí trong công tác điều tra và vận động, lực lượng Công an phường đã thuyết phục thành công đối tượng Bùi Quang Phan tự giác đến trụ sở đầu thú.

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an phường Hải An đã lập biên bản, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao Bùi Quang Phan cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng, để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

