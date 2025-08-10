Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt

10-08-2025 - 21:57 PM | Xã hội

Người đàn ông "nổ" có thể làm "sổ đỏ" để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông (SN 1983; trú khối Bàu Súng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Viết Đông tại cơ quan công an

Theo điều tra, biết bà L.T.H (SN 1964) đang có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (trước đây), Đông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đông "nổ" có thể giải quyết được thủ tục cấp "sổ đỏ" cho bà L.T.H. Từ tháng 12-2022 đến tháng 5-2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để lo thủ tục và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt, đối tượng không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền. Bà H. sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Từ Khóa:
người phụ nữ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa Nổi bật

Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt Nổi bật

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?

20:01 , 10/08/2025
Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?

Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?

17:56 , 10/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

17:25 , 10/08/2025
Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

16:59 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên