Kế toán công ty Big4 bỏ việc đi làm DJ, biểu diễn trước 800.000 người: Thu nhập 1 đêm diễn bằng lương cả đời làm kế toán

Công việc nhiều người mơ tại công ty Big4

Nghề DJ có phải là một lựa chọn sự nghiệp khả thi? Với phần lớn mọi người, câu trả lời là không. Hàng chục nghìn người đam mê âm nhạc lao vào ngành mỗi năm, nhưng chỉ số ít xây dựng được sự nghiệp vững chắc. Tuy nhiên, những "ngôi sao" hiếm hoi đã tạo nên tên tuổi lẫy lừng, biến đam mê thành "mỏ vàng".

Trong thế giới âm nhạc điện tử (EDM), các nghệ sĩ hàng đầu tại Coachella, EDC Las Vegas hay Tomorrowland chính là minh chứng sống. Những cái tên như John Summit, Diplo, Fred Again và Calvin Harris không chỉ khuấy đảo sân khấu mà còn thống trị doanh thu từ tour diễn, bản quyền và hợp đồng thương hiệu.

Ánh đèn nhấp nháy, nhịp điệu sôi động, giai điệu mê hoặc – đó là sức hút của nhạc house. Khởi nguồn từ các câu lạc bộ Chicago những năm 1980, thể loại dance điện tử này đã sinh ra vô số tiểu thể loại, khơi dậy ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế trị giá hàng tỷ USD.

Giữa muôn vàn tài năng, John Summit nổi lên như một "ngôi sao mới" dẫn dắt làng DJ house. Từng là nhân viên văn phòng 1 công ty kiểm toán Big4, anh lột xác thành "người đóng cửa sân khấu" cho các sự kiện âm nhạc sôi động như Sahara Tent. Hành trình này không chỉ là câu chuyện đam mê, mà còn là bài học về rủi ro kinh doanh: đánh cược sự ổn định để theo đuổi giấc mơ lớn.

Trước khi chinh phục EDM, Summit sống trong thế giới báo cáo tài chính và bảng tính khô khan. Là kế toán viên tại một công ty ở Chicago, anh dành ngày dài với con số, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống "về đêm" sau này.

Chơi nhạc "cho vui" và đam mê bất tận

John Summit tốt nghiệp ngành kế toán tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, đồng thời là thành viên hội sinh viên Delta Tau Delta. Ban đầu, anh làm bartender tại quán bar địa phương rồi dần thử sức với vai trò DJ khi thiếu người.

Dần dần, anh nghiêm túc hơn. Summit bắt đầu biểu diễn tại các địa điểm nhỏ ở Urbana như Canopy Club và Red Lion. Lúc này, set nhạc của anh chủ yếu là pop và hip-hop thịnh hành. Nghề DJ vẫn chỉ là "sở thích phụ" – chưa phải kế hoạch sự nghiệp.

Sau tốt nghiệp, Summit gia nhập Ernst & Young làm kế toán toàn thời gian. Ban ngày phân tích số liệu, ban đêm anh sản xuất nhạc, tự học qua YouTube và biểu diễn khi có cơ hội. Khi phát hành track đầu tiên trên hãng đĩa nhỏ, tiếng vang từ cộng đồng house Chicago bắt đầu lan tỏa.

DJ Summit sớm nhận ra kế toán không dành cho mình. "Thành thật mà nói, sự nghiệp kế toán với tôi nhàm chán đến mức tôi sẽ làm bất cứ điều gì, sẽ làm việc cực kỳ chăm chỉ để thoát khỏi nó," anh tâm sự với Zane Lowe.

Năm 2019, Summit nghỉ việc để toàn tâm toàn ý với âm nhạc. Quyết định này giống như một "cú đánh cược" khi từ bỏ vị trí nhiều người mơ ước để theo đuổi đam mê. Nhưng chỉ một năm sau, anh đã ký hợp đồng xuất bản âm nhạc trị giá 6 con số, mở ra nguồn lực đầu tư cho đam mê.

Bước đột phá sự nghiệp

Đại dịch COVID-19 năm 2020 trở thành "người thầy bất đắc dĩ". Cửa sân khấu đóng sập, nhưng Summit dồn sức sản xuất nhạc online. Anh liên tục phát hành track, biến khoảng lặng thành đà tăng tốc.

Bước ngoặt đến với "Deep End" trên Defected Records: track càn quét Beatport (vị trí 1), lọt playlist BBC Radio 1. Dù không biểu diễn trực tiếp suốt 1,5 năm, Summit xây dựng fanbase khổng lồ qua Twitter và Instagram – với nội dung hài hước, lôi cuốn. Chiến lược "digital marketing" tự thân này đã biến anh thành hiện tượng toàn cầu. “Tôi kiếm được bằng cả đời làm kế toán chỉ trong một buổi diễn”, anh kể lại.

Tới năm 2021, Summit "bùng nổ". Anh chinh phục EDC Las Vegas và Elrow tại Amnesia Ibiza – hai sân khấu house đỉnh cao. Những buổi diễn mãnh liệt, với tương tác khán giả, remix sáng tạo và năng lượng lan tỏa, đã khắc sâu thương hiệu Summit trong EDM.

EDC Las Vegas – một trong những lễ hội dance điện tử lớn nhất thế giới. (Ảnh: DiegoVigueras, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons)

Phong cách biểu diễn của anh không chỉ là âm nhạc, mà là "trải nghiệm toàn diện": kết hợp track gốc với visual kỳ lạ, khiến khán giả "nhún nhảy không ngừng". Khả năng "đọc đám đông" này đã biến Summit thành nghệ sĩ hot nhất tại các lễ hội âm nhạc.

Sự nghiệp Summit tiếp tục vọt lên năm 2022. Anh biểu diễn tại Tomorrowland và Creamfields, thu hút đám đông khổng lồ. Bên cạnh đó, kỹ năng sản xuất đạt đỉnh: "Human" và "La Danza" thống trị chart, khẳng định vị thế trong house.

Đến 2024, John Summit là "top-tier" house. Các single "Where You Are" và "Shiver" vượt 146 triệu stream trên Spotify, thống trị EDM. Anh biểu diễn cùng Diplo, Dom Dolla; chinh phục Sahara Tent tại Coachella và Kinetic Field tại EDC Las Vegas.

Từ những sân khấu chỉ vài trăm người, Summit trở thành một ngôi sao thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Anh từng biểu diễn trước khoảng 800.000 khán giả tại lễ hội Austin City Limits 2025 (Mỹ).

Trưởng thành trong sự nghiệp, Summit đã thành lập hãng thu âm riêng mang tên Experts Only để chủ động ký hợp đồng và quảng bá cho những nghệ sĩ tài năng mới. Các collab với Lee Foss và Gorgon City mở rộng mạng lưới, biến anh từ nghệ sĩ thành "ông trùm" ngành.

Từ kế toán viên Big 4 đến DJ nổi danh toàn cầu, hành trình của John Summit là câu chuyện hiếm: tham vọng và nỗ lực biến rủi ro thành thành công triệu đô.

Theo thesciencesurvey