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Kế toán công ty chuyển khoản 250.000.000 đồng vào tài khoản của Trần Văn Khanh SN 1995: Công an phối hợp ngân hàng MSB rà soát giao dịch

| | Sống

Một doanh nghiệp tại Cà Mau trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một người ở Đồng Tháp. Công an 2 tỉnh phối hợp cùng ngân hàng xác minh, tìm được chủ tài khoản và hỗ trợ doanh nghiệp nhận lại toàn bộ số tiền.

Trước đó, nhân viên kế toán của Công ty TNHH xây lắp viễn thông Minh Tâm trong quá trình thực hiện giao dịch đã chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào một tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Sau khi phát hiện sự việc, doanh nghiệp đã trình báo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau để được hỗ trợ xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) và MSB - Phòng giao dịch Cao Lãnh để xác minh giao dịch và chủ tài khoản nhận tiền.

Kế toán công ty chuyển khoản 250.000.000 đồng vào tài khoản của Trần Văn Khanh SN 1995: Công an phối hợp ngân hàng MSB rà soát giao dịch- Ảnh 1.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vịcó liên quan hỗ trợ Công ty Minh Tâm nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người nhận khoản tiền 250.000.000 đồng chuyển nhầm là anh Trần Văn Khanh, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công an sau đó chủ động liên hệ, tạo điều kiện để các bên trao đổi và thực hiện việc hoàn trả. Toàn bộ số tiền chuyển nhầm đã được trao trả cho doanh nghiệp.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nên kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền để tránh xảy ra nhầm lẫn. 

(Theo Công an tỉnh Bạc Liêu)

Nam Anh

Phụ Nữ Mới

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