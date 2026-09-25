Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận SN 1983

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, nhất là những hành vi sử dụng thủ đoạn tinh vi qua hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính xuyên biên giới.

Theo đó, chỉ trong tháng 9/2026, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ hai vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, qua đó khẳng định vai trò chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế trên địa bàn.

Một trong những vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung phát hiện, điều tra làm rõ là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua Cảng Tiên Sa.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026, khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy đều xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá trị là 30.200 đô la Mỹ.

Qua kiểm tra thực tế container ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81% đến 85%.

Từ quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (sinh năm 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (sinh năm 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.