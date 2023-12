Kế toán trưởng ngân hàng OCB xin nghỉ việc sau 3 tháng được bổ nhiệm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn đề nghị chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Trần Quốc Khánh – Kế Toán trưởng. Thời điểm hiệu lực khi Hội đồng quản trị có Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Khánh.



Được biết, ông Trần Quốc Khánh (sinh năm 1985) mới được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng thay cho bà Trương Ngọc Thanh từ ngày 11/9/2023, thời hạn bổ nhiệm kéo dài 12 tháng. Trước đó, bà Trương Ngọc Thanh cũng thôi vị trí này sau chưa đầy 2 tháng được bổ nhiệm (từ 28/7-11/9/2023).

OCB liên tục có sự thay đổi về vị trí Kế toán trong 2 năm gần đây. Hồi đầu năm 2022, ông Nguyễn Xuân Hiệp được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc Tài chính phụ trách Trung tâm Quản lý Tài chính từ ngày 28/2/2022 sau khi bà Nguyễn Thị Thúy có đơn xin nghỉ từ tháng 12/2021. Đến tháng 8/2022, ông Hiệp cũng thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.



Về ngân hàng OCB, đây là một trong những nhà băng có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong năm nay. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 của ngân hàng đạt 3.915 tỷ đồng, tăng trưởng 47,8% so với cùng kỳ.

Tính tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của OCB đạt 216.755 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Dư nợ thị trường 1 tăng 10,8% so với cuối năm 2022, đạt 136,105 tỷ, hoàn thành 92% kế hoạch năm 2023. Huy động thị trường 1 đạt 155.664 tăng 13,3% so với cuối năm 2022 hoàn thành 90% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,94%, đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước.