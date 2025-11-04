Kế toán trưởng tại công ty chứng khoán vừa báo lãi quý 3 tăng đột biến 2.700% bất ngờ xin thôi việc

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM vừa công bố thông tin nhận được đơn xin thôi việc của bà Trần Thị Pháp – Kế toán trưởng trong ngày 03/11/2025. Theo đó, bà Trần Thị Pháp làm đơn xin thôi việc và thông báo về ngày làm việc cuối cùng là ngày 19/11/2025.

Trong đơn, bà Pháp cam kết không tiết lộ, sử dụng và cung cấp bất kỳ thông tin nào của CTCP Chứng Khoán Asam, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về dự án, kế họach kinh doanh, về các đối tác, khách hàng và bàn giao đầy đủ các công việc, các tập tin, văn bản và các liên lạc có liên quan đến công việc mà bà phụ trách trong trình làm việc tại Asam.

Chứng khoán Asam được biết tới là công ty trong hệ sinh thái của Asam Asset Management – tập đoàn quản lý tài sản đến từ Hàn Quốc.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2025, Asam ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 15,2 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ so với cung kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh nhất ghi nhận ở mức gần 12 tỷ đồng, tăng hơn 197% so với quý 3/2024.

Chi phí hoạt động quý 3 đạt gần 5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2024 và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức hơn 4 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả, Asam báo lãi sau thuế hơn 6,1 tỷ đồng trong quý 3, gấp 28 lần số lãi của quý 3 năm trước. Con số tích cực đã đẩy LNST 9 tháng lên mức 9,1 tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.



