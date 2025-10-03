Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết bạn với tỷ phú trên mạng, người phụ nữ bị lừa 900 triệu đồng

03-10-2025 - 15:36 PM | Kinh tế số

Một người phụ nữ ở xã Lục Nam (Bắc Ninh) kết bạn qua Facebook với một người tự xưng là tỷ phú USD. Sau đó, tỷ phú giả mạo này dùng thủ đoạn tinh vi lừa người phụ nữ 900 triệu đồng.

Theo Công an xã Lục Nam, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (SN 1957, ở xã Lục Nam) bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook mất 900 triệu đồng.

Theo lời kể của bà N, đối tượng tự xưng là tỷ phú USD và gửi kết bạn với bà. Qua một số lần trò chuyện, đối tượng giới thiệu con gái có đồng hồ đắt tiền muốn bán giá 2 tỷ đồng để thay đồng hồ khác. Đối tượng thấy bà N là người nhân hậu nên muốn giới thiệu cho bà mua lại đồng hồ, sau đó sẽ giới thiệu cho một công ty mua lại với giá 4 tỷ đồng, mang về lợi nhuận lớn cho bà N.

Kết bạn với tỷ phú trên mạng, người phụ nữ bị lừa 900 triệu đồng- Ảnh 1.

Công an Lục Nam cảnh báo người dân về lừa đảo trên mạng.

Tiếp đó, đối tượng gửi đường link giới thiệu công ty mua đồng hồ cho bà N truy cập vào liên hệ với nhân viên mua bán đồng hồ. Từ ngày 22 đến 28/9/2025, đối tượng lừa đảo hướng dẫn bà N chuyển tiền 5 lần với tổng số 900 triệu đồng .

Đến khi bà N không còn khả năng tài chính, không thể chuyển thêm tiền, đối tượng đã chặn liên lạc và xóa nickname. Lúc này, bà N hoang mang, lo sợ, nói chuyện với người thân và được hướng dẫn đến cơ quan công an trình báo.

Theo Nguyễn Thắng

Báo Tiền Phong

