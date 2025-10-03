Quốc gia châu Á đón cơn sốt dữ liệu chưa từng có trong lịch sử: Google, OpenAI tranh nhau rót vốn, 5 năm tới sẽ đạt siêu quy mô

Một cơn sốt đang diễn ra trong ngành trung tâm dữ liệu phát triển nhanh chóng của Ấn Độ, với sự tham gia của các tập đoàn toàn cầu, tỷ phú và thậm chí là nhà phát triển bất động sản cao cấp.

Theo báo cáo vào tháng 5 của công ty quản lý đầu tư và dịch vụ bất động sản Collier, công suất trung tâm dữ liệu hiện tại của Ấn Độ vào khoảng 1,2 gigawatt - chỉ bằng một phần nhỏ so với công suất toàn cầu - nhưng thị trường này dự kiến sẽ tăng gấp đôi, vượt quá 3 gigawatt trong vòng 5 năm tới.

Sự tăng trưởng đang thu hút các công ty trung tâm dữ liệu toàn cầu, tỷ phú Ấn Độ và thậm chí cả các nhà phát triển bất động sản cao cấp. Tất cả đều háo hức muốn khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực mà nhiều người coi là xương sống của tương lai kỹ thuật số.

Vào tháng 7, Google đàm phán với chính quyền bang Andhra Pradesh để thiết lập một cơ sở dữ liệu công suất 1 gigawatt. Một tháng sau, Sam Altman của OpenAI cũng thông báo rằng công ty của ông đang tìm hiểu kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu công suất 1 gigawatt tại Ấn Độ.

Những động thái này nhấn mạnh quy mô tham vọng: các cơ sở từng được đo bằng hàng chục megawatt giờ đây đang được quy hoạch theo gigawatt, thường là bởi các “siêu quy mô” (hyperscalers), hay các công ty tiêu thụ lượng điện toán khổng lồ. Một gigawatt bằng 1.000 megawatt, trong khi 1 megawatt bằng 1 triệu watt.

Không có gì ngạc nhiên khi cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt. Hơn 15 công ty đang theo đuổi thị phần — từ những tên tuổi lớn toàn cầu như NTT của Nhật Bản, STT GDC của Singapore được Temasek hậu thuẫn và nhà điều hành Equinix của Mỹ, cho đến các tập đoàn Ấn Độ như Adani Group và Reliance Industries.

Các nhà phát triển bất động sản cũng đang chuyển hướng. Các công ty phát triển bất động sản cao cấp như Yotta Infrastructure của Hiranandani Group, Anant Raj Developers có trụ sở tại Delhi và Panchshil Realty có trụ sở tại Pune cũng đang chuyển hướng từ lĩnh vực nhà ở sang các công ty quy mô lớn, đặt cược hàng tỷ đô la để định vị lại mình từ nhà thầu xây dựng nhà ở và văn phòng thành chủ nhà kỹ thuật số.

Động lực thúc đẩy sự bùng nổ này đến từ sự dịch chuyển cơ cấu về nhu cầu. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn bất động sản Anarock Capital, khoảng 60% khách hàng trung tâm dữ liệu là doanh nghiệp, 30% là các công ty siêu quy mô, và khoảng 10% là người dùng AI.

Shobhit Agarwal, giám đốc điều hành của Anarock, cho biết: “Khi khối lượng công việc AI tăng lên, chúng tôi kỳ vọng mức sử dụng của các doanh nghiệp sẽ duy trì ổn định, trong khi mức sử dụng của các công ty siêu quy mô có thể tăng lên khoảng 35%. Nhu cầu cụ thể của người dùng AI có khả năng tăng từ 20% đến 25%”.

Một số ví dụ về các công ty cung cấp dịch vụ siêu quy mô bao gồm các nhà điều hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn như Microsoft, Amazon Web Services và Google.

Ông Alok Bajpai, Giám đốc Điều hành NTT Data Systems tại Ấn Độ, cho biết việc số hóa ngành ngân hàng ở Ấn Độ và các quy định về bản địa hóa dữ liệu, yêu cầu dữ liệu tài chính của Ấn Độ phải được lưu trữ tại quốc gia này, đã thúc đẩy nhu cầu dữ liệu doanh nghiệp. Ông nói thêm rằng sự phát triển của các dịch vụ thương mại điện tử, tiếp theo là các công ty cơ sở hạ tầng đám mây, đã mang đến làn sóng nhu cầu trung tâm dữ liệu thứ hai.

Tuần trước, Equinix đã mở rộng sang tiểu bang thứ hai tại Ấn Độ thông qua cơ sở đầu tiên tập trung vào AI tại Chennai. 60% doanh thu của Equinix đến từ những khách hàng làm việc với công ty trên cả ba khu vực: Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và “họ mong muốn mở rộng sang Ấn Độ”, Manoj Paul, giám đốc điều hành toàn quốc của Equinix, cho biết trên chương trình “Inside India” của CNBC.

Khách hàng doanh nghiệp hiện đang chiếm phần lớn nhu cầu về trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ, nhưng nhu cầu của họ còn khá khiêm tốn. Khi nhu cầu của khách hàng thay đổi, các cơ sở hạ tầng sẽ được thiết kế để xử lý khối lượng công việc lớn hơn nhiều.

Ông Bajpai của NTT Data Systems cho biết: “Trước đây, nhu cầu về công suất do doanh nghiệp điều hành hiếm khi vượt quá 10 megawatt. Với các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô, nhu cầu đã tăng lên 25 megawatt, và trong một số trường hợp là 50 megawatt. Với khối lượng công việc AI, con số này có thể tăng lên 75–100 megawatt”.

Tại sao lại là Ấn Độ?

Trên lý thuyết, Ấn Độ có một số lợi thế tự nhiên. Các thị trường như Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và Singapore ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã phát triển mạnh mẽ. Singapore, một trong những trung tâm dữ liệu lâu đời nhất khu vực, có hạn chế về diện tích đất để triển khai các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Ấn Độ có nhiều không gian cho việc phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn. So với các trung tâm dữ liệu ở châu Âu, chi phí điện năng ở Ấn Độ tương đối thấp. Cùng với công suất năng lượng tái tạo ngày càng tăng của Ấn Độ - yếu tố then chốt cho các trung tâm dữ liệu đang thiếu điện - nền kinh tế bắt đầu trở nên hấp dẫn.

Nhu cầu tại địa phương, được thúc đẩy bởi sự phát triển của thương mại điện tử - động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trung tâm dữ liệu trong những năm gần đây - và các quy định mới tiềm năng về lưu trữ dữ liệu mạng xã hội, càng củng cố thêm lập luận này.

Nói một cách đơn giản: Ấn Độ đang bước vào thời điểm lý tưởng, nơi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu, các công ty AI và số hóa trong nước hội tụ để tạo ra một trong những thị trường trung tâm dữ liệu sôi động nhất thế giới.

Hiện tại, các tập đoàn lớn toàn cầu vẫn chiếm ưu thế. Theo các chuyên gia, NTT Data Centers và STT GDC chiếm thị phần lớn hơn tại Ấn Độ. Các nhà khai thác trong nước như CtrlS và Nxtra thuộc sở hữu của Airtel, Princeton Digital Group thuộc sở hữu của Warburg Pincus cũng tham gia.

Công ty Reliance của Mukesh Ambani được cho là đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn công suất 3 gigawatt tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, với khoản đầu tư 20–30 tỷ đô la — một dự án có thể định hình lại bối cảnh của ngành.

Các nhà phát triển nhỏ hơn chuyển sang vận hành cũng đang tham gia. Anant Raj Developers, một nhà phát triển khu dân cư, đã công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD, đặt mục tiêu đạt công suất 300 megawatt vào năm 2032. Kể từ khi tuyên bố gia nhập lĩnh vực này vào năm 2023, giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, không giống như các thị trường khác có khuôn khổ pháp lý rõ ràng, các nhà phát triển trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ phải đối mặt với một mê cung với hơn 30 phê duyệt từ các cơ quan khác nhau.

“Tại Ấn Độ, các nhà điều hành trung tâm dữ liệu thường gặp phải sự chậm trễ do thiếu các quy định chuẩn hóa giữa các tiểu bang”, công ty tư vấn bất động sản Knight Frank lưu ý trong một báo cáo vào tháng 4.

Hãy xem xét trường hợp của Colt, một công ty có trụ sở tại Mỹ mua đất ở Mumbai vào năm 2018 để xây dựng một nhà máy điện công suất 100 megawatt. Phải mất sáu năm để nhà máy này đi vào hoạt động, với công suất vận hành 22 megawatt. Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, Colt đã liên doanh trong một thoả thuận trị giá 1,7 tỷ đô la với nhà phát triển địa phương RMZ Infrastructure vào năm 2024, với mục tiêu xây dựng 250 megawatt công suất trên khắp Navi Mumbai và Chennai.

Theo: CNBC