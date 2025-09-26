Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dưới đây là hướng dẫn các bước để người dùng có thể tích hợp hộ chiếu vào ví giấy tờ trên VNeID mức độ 2.


Lợi ích khi tích hợp hộ chiếu vào VNeID

- Công dân có thể xuất trình hộ chiếu điện tử trên VNeID thay cho bản giấy trong một số giao dịch.

- Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin hộ chiếu mọi lúc, mọi nơi.

- Giảm nguy cơ mất, hỏng hộ chiếu giấy trong quá trình sử dụng.

- Tăng tính an toàn, bảo mật nhờ công nghệ định danh điện tử.

Hướng dẫn tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Để tích hợp hộ chiếu phổ thông vào ứng dụng VNeID, công dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất (từ 2.2.2 trở lên) trên App Store hoặc Google Play.

Lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan đến cập nhật hộ chiếu trên ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Bước 2: Đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (Nếu mức độ 1, hãy liên hệ công an xã, phường để được hỗ trợ).

Bước 3: Trên màn hình chính, chọn mục “Ví giấy tờ” (kế bên “Trang chủ”), sau đó chọn “Tích hợp giấy tờ”.

Lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan đến cập nhật hộ chiếu trên ứng dụng VNeID- Ảnh 2.

Lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan đến cập nhật hộ chiếu trên ứng dụng VNeID- Ảnh 3.

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, tại trường thông tin “Loại thông tin” nhấp vào mục “Hộ chiếu”.

Bước 5: Nhập vào các trường thông tin cụ thể: số hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu và chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”.

Lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan đến cập nhật hộ chiếu trên ứng dụng VNeID- Ảnh 4.

Lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan đến cập nhật hộ chiếu trên ứng dụng VNeID- Ảnh 5.

Bước 6: Gửi yêu cầu.

Bước 7: Chờ xét duyệt; sau khi xác thực thành công, hộ chiếu sẽ được hiển thị trong Ví giấy tờ trên VNeID; nếu bị từ chối, ứng dụng sẽ thông báo lý do để công dân chỉnh sửa và gửi lại.

Những lưu ý khi tích hợp hộ chiếu vào VNeID

- Đảm bảo đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại cơ quan Công an để sử dụng đầy đủ tiện ích.

- Luôn bảo mật tài khoản VNeID, không chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

- Khi ra nước ngoài, vẫn nên mang theo hộ chiếu giấy để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID là bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giấy tờ cá nhân, hướng đến xây dựng công dân số, xã hội số, chính phủ số, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng thuận tiện, hiện đại.

 

Theo Linh Lê

Tiền phong

