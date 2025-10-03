Thu hút "đại bàng công nghệ" đầu tư vào hạ tầng số

Những chiếc kính có ứng dụng công nghệ thực tế ảo của Meta đang được sản xuất tại Việt Nam. Đây là chia sẻ của ông Rafael Frankel, Giám đốc Chính sách Công khu vực Đông Nam Á của Meta trong khuôn khổ diễn đàn phát triển hạ tầng số Việt Nam 2025. Làm sao để tiếp tục thu hút các "đại bàng công nghệ" đầu tư vào hạ tầng số của Việt Nam - đây là câu hỏi được đặc biệt quan tâm tại sự kiện vừa diễn ra.

Mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của Meta mang tên Llama 4 hiện đã có thể sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Và tiếng Việt cũng nằm trong số ít 12 ngôn ngữ trên toàn cầu được hỗ trợ bởi mô hình này. Việc đầu tư để sản xuất thiết bị thực tế ảo tại Việt Nam bắt đầu từ năm nay và được dự báo sẽ tạo ra 1000 việc làm, đóng góp hàng triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam.

Ông Rafael Frankel - Giám đốc Chính sách Công khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Meta cho biết: "Việt Nam có một xã hội khởi nghiệp, nhân lực trình độ cao, một khu vực tư nhân năng động và một cộng đồng AI thực sự ấn tượng. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục rót vốn vào công nghệ Metaverse và AI tại đây".

Tuy nhiên, để tiếp tục mở rộng đầu tư cho ra mắt các dòng kính thực tế ảo tiếp theo, tập đoàn này kỳ vọng một môi trường chính sách và thuế thuận lợi hơn nữa. Đây là cũng là kiến nghị của các tập đoàn ngoại khi cung cấp hạ tầng số.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Thị trường Toàn cầu CSS, Tập đoàn ABB chia sẻ: "Như các chính sách thuế, chúng ta có thể nhìn nhận sang Malaysia, họ có cơ chế, chính sách để khuyến khích nhà đầu tư, có thể hoàn thuế cho nhà đầu tư trung tâm dữ liệu".

Bên cạnh các chính sách khuyến khích, ưu đãi, cơ chế chia sẻ hạ tầng cứng cũng là băn khoăn của ông Vladimir, khi công ty đa quốc gia của ông đã góp vốn và sẽ vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia AIDC DeCenter tại Đà Nẵng trị giá 200 triệu USD. Dự án mới được khởi động cuối tháng trước và sẽ tiến hành khởi công ngay đầu năm tới.

Ông Vladimir Kangin - Đồng sáng lập IPTP Networks nêu ý kiến: "Việc thực thi chính sách cần hướng tới cộng đồng công nghệ chung. Ví dụ như đường truyền từ tỉnh này sang tỉnh khác trong nước hiện còn đắt hơn là đi vòng qua Singapore, do chưa có cơ chế chia sẻ hạ tầng cáp quang. Các nền tảng số hoá và đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông vừa và nhỏ vì thế khó có thể cạnh tranh".

Ước tính năng lực trung tâm dữ liệu Việt Nam từ mức 45 MW năm ngoái dự báo sẽ tăng gấp 11 lần trong năm nay. Còn thị trường điện toán đám mây đã đạt 775 triệu USD năm ngoái, dự kiến sẽ tăng lên tới 1,24 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, chính sách thu hút vốn ngoại và chuyển giao công nghệ được nhận định sẽ là cú hích để hạ tầng số Việt Nam bứt tốc trong những năm tiếp theo.