Kết quả kinh doanh bứt phá, Nam Long tiếp tục phát triển phân khu mới tại Izumi City

Izumi Canaria không chỉ là một tài sản chiến lược, tổ ấm an nhiên của các nhà đầu tư thông minh mà còn định hình một chuẩn mực sống tinh hoa và khác biệt.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với những bước đi chiến lược vững chắc. Kết quả kinh doanh khả quan chính là minh chứng cho nội lực mạnh mẽ, tạo đà để Nam Long cùng các đối tác Nhật Bản ra mắt phân khu compound cao cấp ven sông Izumi Canaria, hứa hẹn định hình chuẩn mực sống mới tại đô thị tích hợp Izumi City.

Nơi an cư thịnh vượng, giao hòa sông nước

Nửa đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực từ Tập đoàn Nam Long với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định khi đạt 2.064 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ và lãi ròng đạt gần 208 tỷ đồng, gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái. Tăng trưởng ấn tượng cả doanh thu lẫn lợi nhuận nhờ bàn giao các sản phẩm trong bối cạnh thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn đã phản ánh chiến lược phát triển đúng đắn và sự tin tưởng của thị trường. Đây không chỉ là những con số tài chính, mà còn là sự khẳng định cho một tầm nhìn dài hạn và bước đi đúng đắn của một nhà phát triển bất động sản.

Trong định hướng chiến lược 2025, Izumi City tiếp tục là dự án trọng điểm, nơi Nam Long gửi gắm tâm huyết về một mô hình đô thị tích hợp chuẩn quốc tế. Triết lý phát triển bền vững, uy tín được gây dựng hơn ba thập kỷ qua, cùng sự đồng hành của hai đối tác chiến lược hàng đầu Nhật Bản – Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation – chính là "bảo chứng vàng" cho chất lượng và tiến độ của dự án.

Năng lực hoàn thành và bàn giao sản phẩm là bảo chứng cho uy tín của chủ đầu tư.

Sự ra đời của phân khu mới Izumi Canaria chính là bước đi tiếp theo trong hành trình đó. Đây không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là tâm huyết của những nhà kiến tạo mong muốn mang đến một không gian sống tinh hoa, nơi cộng đồng văn minh được hình thành và phát triển trong sự giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên.

Tọa lạc tại tâm điểm khu Đông TP.HCM, bên dòng sông Đồng Nai, Izumi City với quy mô 170ha hiện lên như một thành phố thu nhỏ đầy sức sống trong sự bao bọc của thiên nhiên thuần khiết. Phân khu Izumi Canaria thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích của toàn đô thị, được quy hoạch theo 5 trụ cột sống: An cư – Làm việc – Học tập – Vui chơi – Mua sắm. Hệ sinh thái toàn diện này không chỉ mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn mà còn góp phần xây dựng cộng đồng thịnh vượng thông qua những tiện ích, hoạt động kết nối cư dân. Đặc biệt, việc hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ phân khu đầu tiên đã bước đầu tạo nên một cộng đồng cư dân, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của toàn khu đô thị.

Không gian sống chuẩn "resort"

Khi xu hướng sống xanh chuẩn resort trở thành ưu tiên hàng đầu của giới tinh hoa, Izumi Canaria xuất hiện như một lời giải hoàn hảo. Phân khu compound này là bản giao hưởng giữa kiến trúc và thiên nhiên với hệ sinh thái tiện ích vượt trội, được dệt nên từ những dòng chảy tự nhiên và sự quy hoạch tinh tế.

Không gian sống xanh và đẳng cấp tại Izumi Canaria.

Với quy mô gần 13,6 ha, Izumi Canaria nổi bật với cảnh quan xanh đa tầng: "vườn bên nhà – nhà kề công viên – phố bên sông". Được quy hoạch khép kín, Izumi Canaria mang đến một không gian sống an toàn, nơi những giá trị riêng tư được tôn trọng, tạo nên một cộng đồng đẳng cấp và gắn kết.

Lợi thế tiếp giáp mặt nước dài bậc nhất toàn khu được phát huy tối đa với Trục Thư Giãn dọc kênh thiên nhiên và Trục Sinh Thái ven sông. Những con đường dạo bộ rợp bóng cây, hành lang xanh rộng 10m và chuỗi tiện ích giải trí ven sông tạo nên một mạch sống thịnh vượng, giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày giữa thiên nhiên khoáng đạt. Đặc biệt, mỗi căn nhà đều được hưởng lợi từ không gian xanh mát của 15 công viên nội khu (pocket park) được bố trí khéo léo, tạo nên những "điểm chạm" thư giãn ngay ngưỡng cửa.

Đặc biệt, Izumi Canaria sở hữu đến 2 clubhouse riêng biệt với đầy đủ tiện ích hiện đại như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em,... Đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nơi những mối quan hệ láng giềng tốt đẹp được vun đắp.

Phối cảnh dãy phố shophouse Izumi Canaria.

Bên cạnh giá trị an cư, Izumi Canaria còn mở ra tiềm năng đầu tư hấp dẫn với tuyến phố thương mại dài 400m quy tụ 65 shophouse. Nằm trên trục đường chính, khu phố này hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm giao thương sầm uất, mang lại giá trị kinh doanh bền vững cho các chủ nhân tương lai.

Với sự kết hợp giữa tâm huyết của Nam Long và kinh nghiệm quốc tế từ các đối tác Nhật Bản, Izumi Canaria không chỉ là một nơi để ở, mà là một nơi để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc - một tổ ấm đích thực, nơi khởi nguồn cho một chương sống mới phồn vinh và thịnh vượng.

