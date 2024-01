Kết quả kinh doanh ngân hàng 19/1: Những cái tên đầu tiên báo lỗ và lợi nhuân giảm sâu trong quý 4

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm gần 67% so với cùng kỳ 2022, xuống còn 630 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận TPBank giảm mạnh trong quý 4 là do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao gấp 17 lần cùng kỳ năm 2022, cùng với đó chí phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng 12%, trong khi thu nhập hoạt động chỉ tăng trên 21%.

Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của TPBank đạt gần 5.589 tỷ đồng, giảm gần 29% so với năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận giảm là do chi phí dự phòng và chi phí hoạt động tăng mạnh, trong khi thu nhập hoạt động chỉ nhích nhẹ.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản TPBank đạt 356.637 tỷ đồng, tăng 8,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 27,5% lên 205.262 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 208.262 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Hôm qua, PG Bank cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4 với mức lỗ 4,64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi tới 118 tỷ đồng. Nguyên nhân kết quả kinh doanh trong quý 4 kém khả quan là do PGBank bị lỗ ở nhiều hoạt động phi tín dụng, trong khi đó chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản PGBank ở mức 55.495 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 21,6% lên 35.335 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 14,3%, đạt 35.730 tỷ đồng.

Trước đó, đã có 8 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ (hoặc ước tính) cả năm 2023 là Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Agribank, LPBank, VIB, Sacombank.

Tại hội nghị tổng kết mới đây, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này năm 2023 tăng tăng 10,2% so với năm 2022 và hoàn thành kế hoạch được giao. Lãnh đạo Vietcombank không công bố con số cụ thể song ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng và lãi riêng lẻ hơn 36.702 tỷ đồng trong năm 2022 .

Ước tính trên những số liệu này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 có thể khoảng 41.200 tỷ đồng và lợi nhuận riêng lẻ vượt 40.400 tỷ đồng.

BIDV cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong năm 2023 với nhiều các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 26.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Khối Công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, Khối Liên doanh đạt 945 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng.

Trong Hội nghị tổng kết mới đây, Chủ tịch MB cho biết lợi nhuận riêng lẻ ngân hàng trong năm 2023 đạt gần 24.688 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất đạt 26.200 tỷ, tăng 15%. Với kết quả trên, MB nhiều khả năng sẽ tiếp tục bỏ xa Techcombank để trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất nhóm tư nhân.

Theo thông tin được Agribank công bố, lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 ước đạt khoảng 25.300 - 25.400 tỷ đồng, tăng từ 14,5 - 15% so với năm trước.

Còn tại VietinBank, lợi nhuận của ngân hàng này năm 2023 cũng đã vượt kế hoạch đề ra, cán mốc tỷ USD.

Ngoài các ông lớn nêu trên, LPBank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước. So với kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó, LPBank đã hoàn thành 117%. Như vậy, ước tính quý 4/2023, LPBank lãi 3.300 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ 2022.

Sacombank, PVCombank, VIB cũng đã công bố lợi nhuận ước tính trong năm 2023. Cụ thể, Sacombank cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 ước đạt hơn 9.500 tỷ, tăng 50% so năm trước và đạt 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

Còn tại VIB, theo mô hình tài chính và dự báo khả thi, ban lãnh đạo ngân hàng dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 là 8.640 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2023, PVComBank thông báo lợi nhuận trước thuế ước đạt 100% kế hoạch giao.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 11 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ (hoặc ước tính) cả năm 2023. Trong đó, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng lãi lớn nhất hệ thống, còn Sacombank tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất.