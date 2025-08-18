Kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững, cổ đông SHB sắp nhận cổ tức tỷ lệ 13%

Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 là 18%). SHB đang tiếp tục nâng cao tiềm lực tài chính vững chắc, đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 25%, lên 14.500 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch, SHB sẽ thiết lập kỷ lục lợi nhuận mới kể từ khi thành lập.

Ngày mai (19/8) là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% của SHB, tương ứng SHB sẽ phát hành thêm 528,5 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 45.942 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất hệ thống. Trước đó, SHB đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 được ĐHĐCĐ SHB thông qua là 18% và dự kiến được duy trì trong năm 2025.

Nhiều chuyên gia trên thị trường nhận định chính sách chia cổ tức lần tiếp nối bước đi chiến lược của SHB trên thị trường vốn. Bởi việc chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu đều đặn với tỷ lệ hấp dẫn là một tín hiệu về sức khỏe tài chính và khả năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng. Điều này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư dài hạn.

Cuối tuần trước, cổ phiếu SHB kết thúc phiên 15/8 với thanh khoản dẫn đầu thị trường đạt 120 triệu đơn vị và bất chấp thị trường điều chỉnh, thị giá cổ phiếu SHB tăng 2,2%. đóng cửa ở mức 20,850 đồng/cổ phiếu, hơn gấp đôi đầu năm.

Tháng 7/2025 cũng chứng kiến mức tăng ấn tượng trong giao dịch cổ phiếu SHB, giá cổ phiếu tăng khoảng 17%, thanh khoản đạt bình quân gần 1.100 tỷ đồng/phiên. Đặc biệt nước ngoài mua ròng với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu SHB từ đầu năm

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Trong nhiều năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kiên định với chiến lược kinh doanh khác biệt dựa trên lợi thế kinh doanh về phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn và SME có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng. Đây là nhóm khách hàng giúp SHB tận dụng lợi thế cạnh tranh và tạo tăng trưởng ổn định.

Hiện nay, SHB đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các Tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong nước và Quốc tế phát triển chiến lược toàn diện hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ & KHCN… Vừa qua, SHB đã ký kết hợp tác toàn diện với nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Thép Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Tasco…

Với vai trò là ngân hàng dẫn vốn hiệu quả cho các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, SHB không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh chính mà còn tích cực tham gia, đồng hành các chương trình, chính sách của Chính phủ. Theo đó, ngân hàng chú trọng tài trợ các dự án hạ tầng quốc gia, năng lượng xanh và tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ…, phù hợp chiến lược phát triển xanh và bền vững… SHB cũng tiếp tục tập trung phát triển tín dụng thông qua hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp vệ tinh, khách hàng cá nhân/bán lẻ.

Xuyên suốt các giai đoạn phát triển, SHB là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB...

Ngân hàng đã phát triển hệ thống mạng lưới 587 chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước (tính đến cuối 2024) và bám sâu thị trường, không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mà còn xây dựng mối quan hệ bền vững, thấu hiểu đặc thù của từng địa phương. Điều này giúp ngân hàng nắm bắt nhanh chóng các cơ hội kinh doanh và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động .

Năm 2025, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 25% lên mức 14.500 tỷ đồng. Nhìn lại 10 năm, SHB đạt tăng trưởng luỹ kế hàng năm (CAGR) hơn 30% và năm 2025 nếu đạt kế hoạch đề ra thì sẽ là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất của Ngân hàng kể từ khi thành lập. Nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 61% kế hoạch năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế qua các năm của SHB với CAGR 30% (ĐVT: tỷ đồng)

Kinh doanh bứt phá

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, phân khúc khách hàng doanh nghiệp – đây cũng là thế mạnh nổi bật của SHB - ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật 15% so với đầu năm và tăng 35% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng của SHB được triển khai hiệu quả, đa dạng theo ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và trọng tâm phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 12,4% - cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành (6,11% tính đến ngày 26/6/2025), tạo nền tảng vốn vững chắc hỗ trợ tín dụng.

Về hiệu quả kinh doanh, quý II/2025 cũng là giai đoạn SHB ghi nhận tăng trưởng bứt phá và nâng cao đáng kể tại một số chỉ tiêu nổi bật như biên lãi ròng (NIM) đạt 3,76% (năm 2024 là 3,27%), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) thuộc nhóm trung bình cao trong ngành với mức 18,34% (năm 2024 là 17,25%). Đặc biệt, SHB kiểm soát tốt chi phí hoạt động với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) 16,5% - thuộc nhóm thấp nhất ngành ngân hàng. Khi xét về hoạt động cốt lõi, SHB cho thấy hiệu quả đang cải thiện rõ rệt trên tất cả các mảng. Dự kiến kết quả kinh doanh của SHB sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm với kỳ vọng ghi nhận phần lợi nhuận từ việc bán 50% cổ phần còn lại của SHB Finance.

Với kết quả trong nửa đầu năm, SHB được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ trong nửa cuối năm và có khả năng sẽ đạt, thậm chí vượt kế hoạch đề ra. Nhiều ý kiến cho rằng từ quý II/2025 sẽ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của SHB, với hỗ trợ từ yếu tố vĩ mô cùng nội tại hệ sinh thái thì kết quả kinh doanh của SHB sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới. Hiện tại, định giá P/B của cổ phiếu SHB đang ở mức hấp dẫn, thấp hơn nhiều so với mặt bằng ngành. Nhiều nhà đầu tư đang dành sự quan tâm đến SHB hy vọng tìm kiếm được cơ hội từ cổ phiếu định giá thấp, có nhiều dư địa tăng trưởng.