Kết quả vụ TikToker Diễm Quỳnh (Pun) khởi kiện vì bị đe doạ, tống tiền qua mạng

Chiều 30/9, Diễm Quỳnh (TikToker Tên của Tớ là Pun) khiến dư luận bất ngờ khi đăng thông báo chính thức về sự việc liên quan đến một người tên N. (sinh năm 1994, Thái Nguyên). N. bị cáo buộc đã đăng thông tin sai lệch, xúc phạm danh dự nhân phẩm về Diễm Quỳnh, yêu cầu nữ TikToker "trả tiền" để dừng hành vi này.

Ngày 29/9/2025 phiên toà xét xử vụ việc đã diễn ra. Sau thời gian điều tra và làm rõ, cơ quan chức năng xác minh và kết luận N. có hành vi vi phạm pháp luật là cưỡng đoạt tài sản, bị phạt án tù treo.

Phạm Diễm Quỳnh (TikToker Tớ là Pun)

Chuyện gì đã xảy ra?

Diễm Quỳnh cho biết từ năm 2024 tới tháng 5/2025, N. đã đăng tải nhiều bài viết, video và lan truyền link Drive với thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng, không đầy đủ để điều hướng dư luận tiêu cực về cô rồi yêu cầu số tiền 100 triệu đồng để kết thúc vụ việc. Việc đòi tiền này được nhắc tới nhiều lần trong suốt thời gian từ 2024 - 2025 qua các bài viết, bình luận, livestream.

“Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều tới danh dự, uy tín, nhân phẩm cũng như công việc đến mức mình phải đi điều trị tâm lý trong suốt thời gian qua. Vậy nên tháng 5 vừa rồi, sau khi chị N. 2 lần nữa đề cập tới việc chuyển tiền - trong thời điểm quá mệt mỏi và áp lực nên vào ngày 4/5/2025 - 8/5/2025 mình đã chuyển cho chị số tiền 50 triệu đồng (chia thành 3 lần chuyển). Sau khi nhận tiền, chị N. yêu cầu mình phải chuyển đủ 100 triệu đồng mới đồng ý dừng lại các hành vi trên” - Diễm Quỳnh nói.

Tuy nhiên vào ngày 10/5/2025, gia đình Diễm Quỳnh phát hiện sự việc. Ngày 14/05/2025, với sự hướng dẫn từ gia đình, cô nộp đơn tố giác tội phạm lên Công an phường Mai Động (Hà Nội).

Vi bằng vụ việc được lập vào ngày 12/5/2025, sau khi gia đình Diễm Quỳnh phát hiện sự việc

Ngày 21/5/2025, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với N. để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, N. khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình và tự nguyện giao nộp số tiền 50 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Hình ảnh của N. tại cơ quan chức năng

Ngày 29/09/2025, sau quá trình điều tra, phiên toà xét xử vụ việc đã được diễn ra. Cơ quan chức năng xác định thông tin N. đăng tải về Diễm Quỳnh là trái pháp luật và sai sự thật, đồng thời khởi tố hình sự hành vi cưỡng đoạt tài sản.

N. cũng được xác minh có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của Quỳnh trong suốt thời gian 1 năm qua. Điều này được cơ quan chức năng ghi rõ trong bản án và nhắc đến trong phiên tòa xét xử.

“Tại phiên tòa, chị N. và gia đình đã gửi lời xin lỗi tới mình, thành khẩn khai báo và hứa không tái phạm trong tương lai, đồng thời được hội đồng xét xử yêu cầu gỡ hết các bài viết liên quan. Trong lúc đó, mình cũng đã viết đơn, đồng thời xin giảm nhẹ án trên tòa để mong chị được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật - vậy nên hiện tại chị được hưởng mức án tù treo” - Quỳnh chia sẻ.

Cuối cùng Diễm Quỳnh cho biết cô đăng tải thông tin để khép lại sự việc.

Về phía N., người này cũng đã đăng bài xin lỗi Diễm Quỳnh công khai trên tài khoản MXH vào ngày 29/9/2025 và xóa hết các bài đăng, hình ảnh liên quan. “N. đã đăng tải những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, xác minh về em Pun. N. đã sai và xóa hết bài đăng và hình ảnh liên quan đến em Pun. N. xin lỗi em Pun vì đã làm ảnh hưởng đến Pun trong thời gian qua” - N. viết.

Bài đăng xin lỗi công khai của N. (Ảnh chụp màn hình)

Vì sao nữ TikToker bị bạo lực mạng, tống tiền?

Liên hệ với Diễm Quỳnh vào chiều 30/9, cô xác nhận sự việc, chia sẻ rõ nguồn cơn và cập nhật tình hình hiện tại với chúng tôi.

Theo chia sẻ của Quỳnh, sự việc xảy ra giữa cô và N. từ năm 2022. Khi đó cô đăng bán một chiếc váy với giá 6 triệu đồng và có khách hỏi mua nhưng việc mua bán không được diễn ra. Sau đó thấy người khách này đăng ảnh đã mua được chiếc váy tương tự (khác màu), Quỳnh hỏi thăm “mua với giá bao nhiêu” với tâm lý tò mò và áy náy vì đã không bán váy cho người này.

Khi được tiết lộ chiếc váy có giá 8 triệu đồng (đắt hơn của Quỳnh bán là 2 triệu) nên cô đã nói: “Giá hơi cao”. Ở thời điểm này, Quỳnh chưa biết chiếc váy được mua ở đâu và của ai. Ngoài ra khi người khách nghĩ đến việc trả lại váy, không lấy hàng nữa thì Quỳnh đã khuyên không nên làm thế. Cuối cùng người khách vẫn mua váy, không hề trả lại.

Về sau, N. - người bán chiếc váy biết được cuộc trò chuyện và cho rằng Diễm Quỳnh muốn cướp khách, phá hoại việc làm ăn của mình. Đến lúc này, Quỳnh mới biết N. là người đặt hàng và bán chiếc váy. Thấy N. hiểu lầm nên cô đã trao đổi, giải thích nhiều lần nhưng N. không chấp nhận.

Sau khi tranh luận và không giải quyết được hiểu lầm, Quỳnh và N. đã block nhau trên MXH, không ngờ sự việc lại kéo dài đến tận sau này.

Quỳnh cho biết sự việc với N. ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của mình. Quãng thời gian khoảng tháng 2 - 3/2025, khi có nhiều biểu hiện sức khỏe không tốt như bị gầy đi, không ăn được nhiều như trước,... cô đã đi khám bác sĩ và nhận kết quả suy dinh dưỡng này. Thời điểm đó, cô chỉ nặng khoảng 35 - 36kg.

Diễm Quỳnh đi khám sức khoẻ hồi đầu tháng 3/2025

Về kết quả phiên toà, Diễm Quỳnh cho biết ban đầu cô được nghe khung án phạt dành cho N. có thể từ 3 - 6 năm tù nên cũng hơi hoảng. Nhưng tại phiên toà, N. và gia đình đã ngỏ lời xin lỗi, bản thân Quỳnh viết đơn giúp xin giảm nhẹ án cho N. và kết quả là án treo thì cô cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Hiện tại, sau khi sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và sự việc được làm rõ, tình hình sức khoẻ và tâm lý của Quỳnh đã ổn định hơn.

Tên của tớ là Pun có tên thật là Phạm Diễm Quỳnh, sinh năm 2004, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Cô nàng được biết đến rộng rãi với niềm đam mê váy lolita, có BST váy hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra Diễm Quỳnh cũng được gọi là tiểu thư trên TikTok khi sở hữu cuộc sống cũng chẳng khác nào công chúa. Cô được bố mẹ và anh trai yêu thương, chăm lo từ thứ nhỏ nhất như bữa ăn, giấc ngủ đến cả căn nhà 14,5 tỷ đồng ở TP.HCM vì không muốn con gái phải ở khách sạn khi thỉnh thoảng vào đây làm việc. Hiện tại cô nàng có kênh TikTok 1,8 triệu người theo dõi và hơn 89 triệu lượt yêu thích toàn kênh.