Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

10-08-2025 - 17:25 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 10-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt

Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...- Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang có giải đặc biệt là 617433.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang là 139750.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng có giải đặc biệt là 681437.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Kon Tum, Khánh Hòa, Huế (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Thái Bình (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 10-8, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của xổ số miền Nam, xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

nld.com.vn

