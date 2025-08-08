Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 8-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

08-08-2025 - 17:15 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 8-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận, Hải Phòng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có giải đặc biệt ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh là ...

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Gia Lai, Ninh Thuận
Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hải Phòng

Kết quả xổ số (KQXS) ngày 1-8 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
100 cảnh sát ập đột kích căn nhà của Trần Anh Minh, tạm giữ 51 người

100 cảnh sát ập đột kích căn nhà của Trần Anh Minh, tạm giữ 51 người Nổi bật

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT Nổi bật

Tài xế công nghệ lao xe vào chốt CSGT thoát khỏi kẻ 'ngáo đá'

Tài xế công nghệ lao xe vào chốt CSGT thoát khỏi kẻ 'ngáo đá'

16:56 , 08/08/2025
TP HCM đề xuất phân vùng hạn chế xe mô tô, xe máy chạy xăng

TP HCM đề xuất phân vùng hạn chế xe mô tô, xe máy chạy xăng

16:50 , 08/08/2025
Thực hư tờ trình cho thôi việc 9 cán bộ khiến dư luận xôn xao

Thực hư tờ trình cho thôi việc 9 cán bộ khiến dư luận xôn xao

16:39 , 08/08/2025
Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng

15:59 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên