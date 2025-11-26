Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 26-11: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

26-11-2025 - 16:09 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 26-11, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai có giải đặc biệt là ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt ...

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 26-11, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR Nổi bật

Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ

Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ Nổi bật

Triệt phá đường dây lừa đảo 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt ông trùm Nguyễn Thế Duy và đồng phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt ông trùm Nguyễn Thế Duy và đồng phạm

15:32 , 26/11/2025
Những ai được tăng lương từ ngày 1/1/2026?

Những ai được tăng lương từ ngày 1/1/2026?

15:00 , 26/11/2025
Từ bà chủ doanh nghiệp xây dựng ở TPHCM thành người bán vé số dạo

Từ bà chủ doanh nghiệp xây dựng ở TPHCM thành người bán vé số dạo

14:50 , 26/11/2025
44 chủ xe đi ngược chiều, bị phạt nguội theo Nghị định 168 ở các tỉnh

44 chủ xe đi ngược chiều, bị phạt nguội theo Nghị định 168 ở các tỉnh

14:38 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên