Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 13-11: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội

13-11-2025 - 17:26 PM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 13-11 được các Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT): Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định có giải đặc biệt là ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị là ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình có dãy số ....

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội có giải đặc biệt là ...

Kết quả xổ số ngày 13-11, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Trung được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết gồm xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày

Theo Thy Thơ

Người lao động

