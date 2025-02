Kết thúc hoạt động 30 công an cấp huyện: 59 lãnh đạo, chỉ huy tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi; 10 cán bộ cấp trưởng xin giữ chức vụ thấp hơn

Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Công an thành phố Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 công an cấp huyện

Ngày 20/2, đẫn thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Báo Hà Nội mới cho biết, thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an thành phố Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 công an cấp huyện trong thời gian tới.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc sắp xếp cán bộ

Đặc biệt, xác định kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, Công an thành phố Hà Nội tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; dựa trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, trình độ, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, kết quả, thành tích, sản phẩm công tác thực tiễn, uy tín, sức khỏe.

Trong đó, quan tâm bố trí sử dụng những cán bộ có triển vọng phát triển, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời thay những cán bộ chưa thật sự nổi trội, còn hạn chế, khuyết điểm hoặc được đánh giá là hạn chế về năng lực...

Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được triển khai liên thông, đồng bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Công an thành phố quan tâm tập trung thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị tác động, ảnh hưởng; kịp thời giải quyết thấu đáo các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ theo quy định.

69 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi; 10 Trưởng phòng, Trưởng công an cấp huyện xin giữ chức vụ thấp hơn

Phát huy tinh thần nêu gương, 59 đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an thành phố đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn để sắp xếp bộ máy.

Trong 59 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, trưởng phòng và tương đương, trưởng công an cấp huyện có 15 đồng chí.

Phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an cấp huyện 19 đồng chí. Đội trưởng và tương đương, trưởng công an cấp xã 17 đồng chí. Phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã 8 đồng chí.

Bên cạnh đó, có 10 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.