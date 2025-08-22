Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!

22-08-2025 - 20:59 PM | Sống

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!

Drama hoa tươi hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của netizen.

Mới đây, trên Threads, một tài khoản gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện bị một shop hoa tươi ở Hà Nội... block. Theo chia sẻ, chủ tài khoản cho rằng shop hoa đã "đánh tráo khái niệm", "treo đầu dê bán thịt chó" khi báo giá hoa một đằng nhưng khi inbox hỏi mua lại hét giá một kiểu. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt tương tác, hiện đang là chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!- Ảnh 1.

Bài đăng đầy bức xúc của chủ tài khoản về việc bị shop hoa Hà Nội block

Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng của shop hoa. Theo đó, shop đã đăng hình ảnh 2 bó hoa tươi và công khai báo giá 299.000đ. Tuy nhiên, khi liên hệ trực tiếp, shop lại cho biết mức giá 299.000đ chỉ áp dụng cho bó nhỏ, còn bó đúng như hình đăng tải có giá 600.000đ.

Trước những tranh cãi về giá cả, shop hoa sau đó đã đăng đàn giải thích rằng shop báo giá "TỪ 299.000đ" chứ không phải "299.000đ", do đó mới dẫn đến sự hiểu nhầm cho khách mua hàng. Tuy vậy, chủ tài khoản bóc phốt lại cho rằng, trong bài đăng ban đầu của shop hoa hoàn toàn không có chữ "TỪ", nên bài đính chính của shop chỉ là đang cố gắng đánh tráo khái niệm. Người này cho rằng cách làm việc của shop chẳng khác nào "treo đầu dê bán thịt chó", dù có thể chỉ là một chiêu marketing nhưng vẫn là hành vi lừa đảo khách hàng.

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!- Ảnh 2.

Nguyên văn bài đăng của shop hoa. Shop đã đăng tải hình ảnh 2 bó hoa tươi, báo giá 299.000đ

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!- Ảnh 3.

Khi khách nhắn tin hỏi, shop báo rằng bó nhỏ hơn mới có giá 299.000đ

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!- Ảnh 4.

Sau khi vấp phải tranh cãi, shop đăng đàn giải thích rằng hoa bên shop được bán "TỪ" 300.000đ. Như vậy, bó hoa trong bức ảnh lúc đầu được báo 299.000đ thực chất có giá 600.000đ

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!- Ảnh 5.

Trước đó, khi có người cho rằng "299.000đ không đủ tiền nhập hoa", shop khẳng định: "Vậy mà shop mình đủ tiền nhập mới hay đó"

Khách ấm ức tố shop hoa tươi Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó”, còn bị shop block vì… bóc phốt đúng quá!- Ảnh 6.

Từ những diễn biến trên, chủ bài đăng cho rằng không thể đồng tình với lời giải thích của shop hoa. Người này cũng cho biết hiện đã bị shop block

Hiện tại, shop hoa đã gỡ bài đăng "báo giá 299.000đ" gây tranh cãi. Tuy nhiên, bài bóc phốt của chủ tài khoản thì vẫn đang thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Đa số netizen đều tỏ ra đồng tình với ý kiến của chủ bài đăng vì bản thân cũng từng gặp cảnh các shop dùng chiêu "dương đông kích tây" khi báo giá và bán hàng. Phần lớn đều cho rằng cách làm này không chỉ gây bức xúc mà còn khiến khách hàng mất thời gian vô ích.

Một số bình luận của CĐM:

- "Có gì nói thẳng ra dùm, mập mờ một giá, inbox hỏi thì kêu giá khác. Bữa hỏi giỏ hoa kèm búp bê kèm len kia t thấy ghi CHỈ TỪ 300.000đ là t nghi r, hỏi ra là 895.000đ, giỡn mặt hả? Thà cho biết giá t cân nhắc luôn"

- "Đăng câu like. câu khách thôi á bạn. Họ không sợ mất khách vì họ đã muốn lừa khách rồi chứ giá đó chỉ có phá nghề của người khác thui. Sao rẻ vậy được"

- "T ghét nhất mấy shop dùng chiêu marketing kiểu này nha. Trong ngành thì biết là chiêu trò rồi ấy nhưng mà nhiều khi các bạn mua làm sao biết đc"

- "Thật sự là với những người không hay mua hoa, không biết giá thị trường sẽ tưởng giá đó là thật đấy"

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"


Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

