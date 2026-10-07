Khách du lịch để quên bao bì tiền trong quán ăn ở TP.HCM, nhân viên lập tức có hành động không ngờ

Cách đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ thanh niên cùng các nhân viên môi trường bới tung 3 thùng rác để tìm đồ đạc thất lạc cho khách. Đoạn clip đã nhận được gần 4 triệu lượt xem và khiến người ta không khỏi tò mò kết quả. Trong clip, người phụ nữ chia sẻ về hôm xảy ra sự việc, khi quán ăn của chị đón 2 vị khách du lịch người Singapore tới ăn cua. Sau khi ăn xong thì họ ra về.

Tuy nhiên, sau khoảng 2-3 tiếng, khi quán ăn đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì có 2 vị khách này quay trở lại và báo họ bị mất bao bì đựng tiền. Đó là toàn bộ số tiền đi du lịch của họ. Quán đã hỗ trợ trích xuất camera an ninh nhưng không phát hiện thấy bao bì đựng tiền này. Khách có giải thích do bao bì nhỏ nên có thể đã bị lẫn vào chỗ rác, hay thùng cua... Nghe vậy, toàn bộ nhân viên trong quán lập tức tìm kiếm trong các thùng rác ở quán và sau đó là tới các thùng rác thải bên ngoài.

Nhóm nhân viên quán ăn lục tìm đồ cho khách trong 3 thùng rác. (Ảnh cắt từ clip)

Các nhân viên vệ sinh môi trường cũng hỗ trợ cả nhóm tìm đồ thất lạc trong 3 thùng rác lớn này. Được biết, người quay và chia sẻ đoạn clip trên là chị Lê Phương Oanh - chủ quán Oanh Cua (đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Thông tin trên Thanh Niên, chị Oanh cho hay sự việc xảy ra vào 29/9. Thời điểm tìm kiếm đồ cho khách, trời cũng bắt đầu mưa lớn. Thấy nhóm nhân viên loay hoay, một số công nhân vệ sinh môi trường cũng nhiệt tình hỗ trợ đẩy thêm xe trung chuyển để các nhân viên cùng 2 người khách lật tìm.

Chia sẻ thêm trên Thanh Niên về cái kết, chị Oanh cho hay sau 1 tiếng tìm kiếm, mọi người phải ngừng vì không tìm thấy. Khi trở về khách sạn để rà soát lại đồ đạc cá nhân, 2 du khách Singapore phát hiện chiếc phong bì đựng tiền nằm sâu dưới 1 túi xách khác, chứ chưa hề bị rơi mất.

Xác nhận tài sản không bị rơi mất ở quán, ngày hôm sau 2 vị khách này đã trở lại quán Oanh Cua để bày tỏ lòng biết ơn. Họ gửi quà cùng chiếc phong bì dán kín với lời dặn hãy mở ra sau khi họ đã rời đi. Đặc biệt, ngay trên phong bì, 2 du khách này nắn nót viết những dòng thư tay bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh gửi gắm lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Oanh và tập thể quán vì sự nhiệt tình tốt bụng và nghĩa cử cao đẹp.