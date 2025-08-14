Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Hàn nhận “cơn mưa” lời khen khi nói điều cảm động về người Việt trước bức tranh diễu binh hot nhất TP.HCM

14-08-2025 - 06:09 AM | Lifestyle

Không chỉ đến đây để check-in, nam du khách người Hàn Quốc còn chia sẻ câu chuyện đầy cảm động.

Hoà chung bầu không khí chuẩn bị đón lễ Quốc khánh 2/9, một bức tường nằm trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh tại TP.HCM đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Bức tường là bức tranh vẽ đầy màu sắc tái hiện lại những khoảnh khắc ấn tượng và đầy tự hào của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều bạn trẻ đã đến đây tranh thủ chụp vài kiểu ảnh và thậm chí là du khách nước ngoài cũng bị thu hút bởi bức tranh đầy màu sắc này. 

Khách Hàn nhận “cơn mưa” lời khen khi nói điều cảm động về người Việt trước bức tranh diễu binh hot nhất TP.HCM- Ảnh 1.

Mới đây, một du khách Hàn Quốc đã đến check-in tại địa điểm này và chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy bức tranh. Nam du khách đã chia sẻ rằng anh đã từng có mặt tại sự kiện diễu binh, diễn hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua nên khi được nhìn thấy những nét vẽ tái hiện chân thật như thế anh không khỏi cảm thấy bồi hồi. Quả thật, điểm nhấn của bức tường này đó chính là việc tái hiện lại hình ảnh của các khối diễu binh đều được khắc họa một cách sống động và chân thực đến kinh ngạc. 

Khách Hàn nhận “cơn mưa” lời khen khi nói điều cảm động về người Việt trước bức tranh diễu binh hot nhất TP.HCM- Ảnh 2.

Đặc biệt, một hành động mà nam khách Hàn đã làm trong video khiến cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng đó chính là khoảnh khắc nam du khách cởi nón và cúi đầu cảm ơn những người lính: “Cảm ơn những người lính đã mang lại hoà bình cho Việt Nam”. 

Khách Hàn nhận “cơn mưa” lời khen khi nói điều cảm động về người Việt trước bức tranh diễu binh hot nhất TP.HCM- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nam du khách còn kêu gọi mọi người hãy đến check-in ở bức tường này và cuối video, anh còn lồng ghép những khoảnh khắc của anh khi có cơ hội tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua. 

Video này đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều cư dân mạng Việt đã để lại nhiều bình luận như: 

- Xin cảm ơn anh.

- Cảm động quá anh Jun ơi. 

- Cảm ơn Jun. 

- 2/9 hy vọng anh ra Hà Nội để quay diễu hành.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn mong anh có thể ra Hà Nội để tham dự lễ diễu hành trong dịp 2/9 sắp tới. Nam du khách cũng nhiệt tình phản hồi, cho biết sẽ cố gắng sắp xếp để có mặt và hòa mình vào bầu không khí sự kiện. 

Khách Hàn nhận “cơn mưa” lời khen khi nói điều cảm động về người Việt trước bức tranh diễu binh hot nhất TP.HCM- Ảnh 4.

Có thể thấy, bầu không khí hân hoan trước thềm Quốc khánh 2/9 đã lan tỏa đến không chỉ người dân Việt Nam mà còn cả du khách quốc tế, biến nơi đây thành điểm dừng chân mang lại những kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi người ghé thăm.

Du khách Hàn Quốc bị hương thơm của đặc sản Việt Nam "dẫn dụ": Đi hết từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác

Theo Hy Chu

