Khách Hàn nổi tiếng toàn thế giới dạo Hồ Gươm, tỉnh cả ngủ vì lỡ gọi trúng món đặc sản siêu nặng đô

Có không ít người Hàn Quốc “phải lòng” Việt Nam sau những chuyến du lịch hay công tác, không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn vì ẩm thực và sự thân thiện của con người nơi đây. Diễn viên Jung Il-woo cũng là một trong số đó.

Tháng 4/2026, nam diễn viên chính thức trở lại mảnh đất hình chữ S để tham gia Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 với vai trò là một trong những nghệ sĩ đại diện cho Hàn Quốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tại Hà Nội, Jung Il-woo đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tất cả đều được anh chia sẻ trong vlog dài 13 phút mang tên “Chuyến đi Hà Nội đã trở lại, hành trình Việt Nam thật ý nghĩa”.

Trong vlog, nam diễn viên đưa người xem dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, chụp ảnh trước toà soạn báo Hà Nội Mới và nhớ lại lần đầu đặt chân tới Hà Nội khoảng hai năm trước. Khi ấy, anh vừa hạ cánh đã lập tức ra Hồ Gươm thưởng thức phở. Trong lần quay lại này, tài tử sinh năm 1987 bày tỏ sự thích thú trước khung cảnh đông vui quanh hồ với rất nhiều người tập thể dục, nhảy múa và khiêu vũ. Anh cũng bất ngờ vì dưới hồ có rất nhiều cá.

Đồng hành cùng Jung Il-woo trong chuyến đi lần này tiếp tục là YouTuber Choi Jong Rak, chủ kênh HanQuocBros. Trước đó vào năm 2024, cả hai từng cùng khám phá ẩm thực Việt và Choi Jong Rak đã giới thiệu cho nam diễn viên món canh chua cá khiến anh chàng “mê tít”.

Điểm dừng chân đầu tiên tại Hồ Gươm của Jung Il-woo là Nhà hàng Thủy Tạ. Thay vì gọi kem như nhiều du khách, anh chọn uống cà phê nhưng lại nhầm cà phê đen thay vì cà phê nâu nên thấy vị đắng hơn tưởng tượng. Nam diễn viên hài hước thắc mắc: “Ủa, đây không phải cà phê Việt Nam mà tôi nhớ sao?”, trước khi được giải thích rằng loại cà phê anh từng uống là cà phê với sữa đặc.

Sau đó, Jung Il-woo cùng ê-kíp ghé quán phở xào ở phố Phố Bát Đàn. Do quán khá đông khách nên cả nhóm phải chờ một lúc mới có chỗ ngồi. Trong lúc đợi, Choi Jong Rak còn dạy anh một số câu tiếng Việt đơn giản như “ngon”, “đẹp trai” hay “1, 2, 3 dô”. Cả hai gọi phở xào và phở nước với đầy ắp thịt bò khiến nam tài tử liên tục xuýt xoa. Jung Il-woo cho biết anh không thể quên hương vị phở Việt vì rất đậm đà và hấp dẫn. Hai người cũng thưởng thức bia Sài Gòn để tăng thêm hương vị cho bữa ăn.

Rời quán phở, nam diễn viên tiếp tục đi bộ tới khu cà phê đường tàu và tìm được một quán có view nhìn tàu chạy qua từ tầng hai. Jung Il-woo tỏ ra thích thú khi thấy đoàn tàu di chuyển chậm hơn anh tưởng tượng và chia sẻ rằng rất muốn có dịp trải nghiệm đi tàu tại Việt Nam. Giống như nhiều du khách khác tại đây, anh liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Buổi tối cùng ngày, Jung Il-woo di chuyển tới khu vực Trần Duy Hưng để ăn lẩu theo lời hẹn với người hâm mộ Việt Nam. Thương hiệu buffet lẩu mà anh ghé thăm vốn khá quen thuộc với giới trẻ Việt. Tại đây, đông đảo fan đã chờ sẵn để gặp nam diễn viên. Anh tự tay pha nước chấm, chọn rau, topping rồi thưởng thức lẩu rất ngon miệng và còn nói “ngon” bằng tiếng Việt.

Ngày hôm sau, Jung Il-woo tham gia Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 cùng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye Kyung. Sau khi kết thúc lịch trình làm việc, nam diễn viên lập tức tới Bún chả Đắc Kim trên phố Hàng Mành để thưởng thức bún chả, nem và bia Hà Nội - những món ăn anh đặc biệt yêu thích. Jung Il-woo cũng ăn rất tự nhiên các loại rau thơm, rau mùi vốn là “thử thách” với không ít du khách Hàn Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, nam tài tử còn ghé một tiệm bánh ngọt nổi tiếng tại Hà Nội để mua cheesecake rồi mang tới quán cà phê trên phố Phố Phùng Hưng thưởng thức. Anh ấn tượng với lớp phô mai phủ phía trên và cho rằng món bánh này sẽ rất hợp khi dùng cùng rượu vang.

Khép lại hành trình, Jung Il-woo đi dạo quanh khu phố cổ và ghé thăm Nhà thờ Lớn Hà Nội. Nam diễn viên không giấu được sự trầm trồ trước vẻ đẹp của công trình này. Anh chia sẻ: “Cá nhân tôi rất biết ơn vì lần này được quay lại Việt Nam, nơi trước đây tôi từng du lịch để tham gia những sự kiện ý nghĩa và có thêm nhiều trải nghiệm khác nhau. Năm nay đánh dấu 20 năm debut nghệ thuật nên tôi sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều hoạt động gặp gỡ người hâm mộ”.

Có thể thấy, dù chỉ ở Việt Nam trong khoảng hai ngày, nam diễn viên Gia đình là số 1 đã có hàng loạt trải nghiệm thú vị tại Hà Nội. Dưới phần bình luận vlog, nhiều khán giả Việt cũng bày tỏ mong muốn Jung Il-woo sẽ sớm quay lại để tiếp tục khám phá thêm nhiều món ăn và địa điểm nổi tiếng khác tại Việt Nam.