Khách hàng yêu cầu chuyển khoản 350 triệu vào 2 số tài khoản khác nhau, người nhận trùng tên: Nhân viên BIDV lập tức hủy giao dịch và báo công an

Chiều 24/06/2025, một khách hàng đến chi nhánh BIDV tại Quảng Bình thực hiện 2 giao dịch chuyển khoản với tổng số tiền gần 340 triệu đồng, người nhận có cùng tên nhưng tài khoản thuộc 2 ngân hàng khác nhau.

Giao dịch viên BIDV đã phát hiện dấu hiệu bất thường và chủ động trao đổi thêm với khách hàng, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền. Qua đó, khách hàng phát hiện bị lừa đảo qua tin nhắn mạo danh người thân trên mạng xã hội.

Được sự đồng thuận của khách hàng, BIDV đã lập tức huỷ giao dịch và phối hợp với khách hàng trình báo cơ quan công an.

Qua sự việc trên, BIDV khuyến nghị khách hàng:

- Luôn xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển khoản theo yêu cầu qua mạng xã hội.

- Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi ngày càng phổ biến.

Trước đó, Vietcombank chi nhánh Hà Nam cũng thành công ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chuyển tiền. Cụ thể, ngày 19/5/2025, một cặp vợ chồng trung niên đến quầy giao dịch yêu cầu chuyển gấp 285 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Giao dịch viên Vietcombank nhanh chóng nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, vội vàng và liên tục trao đổi qua điện thoại với bên thứ ba.

Nhận định có dấu hiệu lừa đảo, giao dịch viên đã hướng dẫn khách hàng đọc các nguyên tắc giao dịch an toàn và báo cáo Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Lại Thị Lan để phối hợp xử lý. Dù khách hàng kiên quyết chuyển tiền, chị Lan đã xin ý kiến Ban Giám đốc và phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam xác minh vụ việc.

Qua làm việc với công an, xác định khách hàng bị một đối tượng giả danh công an lừa chuyển tiền với lý do “phục vụ điều tra”. Đối tượng gọi điện tự xưng là công an, thông báo khách hàng liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu chuyển 285 triệu đồng vào tài khoản do hắn cung cấp. Do hoang mang và sợ liên lụy pháp luật, khách hàng đã đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền.

Sau khi được ngân hàng và công an phân tích, khách hàng đã hiểu rõ chiêu trò lừa đảo, giữ lại được toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn tới cán bộ Vietcombank Hà Nam.

Thông qua vụ việc trên, Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.