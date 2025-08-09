Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9

09-08-2025 - 19:09 PM | Lifestyle

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Quốc khánh 2/9, khắp Hà Nội đã khoác lên mình màu áo rực rỡ của cờ hoa, tạo nên không khí tưng bừng, cuốn hút từ người dân Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước.

Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày Quốc khánh 2/9 nhưng không khí chào mừng đã bắt đầu lan tỏa ở nhiều nơi. Tại Hà Nội những ngày này, từ những ngôi nhà nhỏ đến quán cà phê, từ các tuyến phố lớn tới ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ. Những lá cờ treo nối tiếp nhau, đón gió tung bay như biến cả Hà Nội thành một bầu trời cờ hoa, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách trong nước và nước ngoài cũng hào hứng lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Video: Khắp Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ

Tại phố Ấu Triệu, những lá cờ đỏ treo san sát suốt một đoạn đường dài tạo thành một bầu trời cờ hoa vô cùng rực rỡ. Giữa khung cảnh ấy, không chỉ khiến người đi đường ngước nhìn, mà ai ai cũng cảm thấy hân hoan và tự hào.

Không chỉ thu hút các nhóm bạn trẻ check-in, mà những vị khách quốc tế đi qua cũng không kìm được mà dừng lại chụp ảnh.

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 1.
Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 2.
Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 3.
Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 4.

Cả đoạn dài phố Ấu Triệu tràn ngập sắc đỏ rực rỡ

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 5.

Nhiều du khách nước ngoài đi qua cũng thích thú dừng lại chụp ảnh

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 6.
Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 7.

Không khí khiến ai cũng cảm thấy náo nức

Đi dọc các con phố, liên tục bắt gặp sắc đỏ rực rỡ trên hiên nhà, cửa tiệm, tạo nên một Hà Nội đầy sức sống. Nhiều quán cà phê cũng nhanh chóng hưởng ứng: có quán phủ cờ đỏ ngay trước cửa, có quán trang trí khéo léo để tạo thành concept riêng, vừa đẹp mắt, vừa lan tỏa tinh thần yêu nước.

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 8.

Các cửa tiệm tại khu vực trung tâm Hà Nội

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 9.
Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 10.

Nhiều quán cà phê cũng trang trí đón chào 2/9

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 11.
Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9- Ảnh 12.

Một quán cà phê trên đường Nguyên Hồng thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh

Không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày lễ lớn, hình ảnh phố phường rực rỡ cờ hoa còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách. Giữa nhịp sống hối hả, sắc đỏ của quốc kỳ vẫn gợi lên niềm tự hào và kết nối mọi người, dù họ đến từ bất kỳ đâu, vào cùng một không khí tưng bừng hướng về ngày 2/9.

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.

Bệnh viện quốc tế nơi nữ đại gia BĐS Ngô Thanh Vân chọn sinh con đầu lòng ở tuổi U50: Không gian chuẩn khách sạn 5 sao, có gói sinh lên đến 62 triệu đồng

Ánh Lê

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện quốc tế nơi nữ đại gia BĐS Ngô Thanh Vân chọn sinh con đầu lòng ở tuổi U50: Không gian chuẩn khách sạn 5 sao, có gói sinh lên đến 62 triệu đồng

Bệnh viện quốc tế nơi nữ đại gia BĐS Ngô Thanh Vân chọn sinh con đầu lòng ở tuổi U50: Không gian chuẩn khách sạn 5 sao, có gói sinh lên đến 62 triệu đồng Nổi bật

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem Nổi bật

Tiết kiệm 3 năm trong chỉ 1 năm: 7 mẹo chi tiêu giúp bạn nhanh chóng tích lũy dù thu nhập không cao

Tiết kiệm 3 năm trong chỉ 1 năm: 7 mẹo chi tiêu giúp bạn nhanh chóng tích lũy dù thu nhập không cao

18:02 , 09/08/2025
Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế

Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế

17:35 , 09/08/2025
Sao nữ Vbiz lấy chồng trẻ kém tuổi từng bị gia đình phản đối, nay hạnh phúc kỷ niệm 8 năm ngày cưới

Sao nữ Vbiz lấy chồng trẻ kém tuổi từng bị gia đình phản đối, nay hạnh phúc kỷ niệm 8 năm ngày cưới

17:32 , 09/08/2025
5 bí kíp sống tinh tế giúp bạn “thăng hạng” thần thái lẫn chất lượng cuộc sống

5 bí kíp sống tinh tế giúp bạn “thăng hạng” thần thái lẫn chất lượng cuộc sống

16:27 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên