Khách ở sân bay cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật: Phản ứng của người thân khi biết tin

Chia sẻ câu chuyện ngồi ăn bánh bột lọc ở sân bay lên kênh TikTok cá nhân, anh chàng quê Đồng Tháp không ngờ đoạn clip lại được lan truyền và nhận được nhiều sự chú ý đến vậy trên mạng xã hội. Nhiều người xem clip không khỏi bật cười với tình huống éo le của anh chàng, song bên cạnh đó cũng bày tỏ bất ngờ vì không hay biết món bánh này lại nằm trong danh sách bị cấm không được mang theo khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Theo đó, nam chính xuất hiện trong clip trên là anh Trần Văn Tâm (quê ở Đồng Tháp). Anh Tâm đã làm việc ở Nhật được 5 năm và đây là lần thứ 3 anh về thăm quê nhà. Cuối tháng 11, anh sắp xếp đồ để quay trở lại Nhật Bản tiếp tục công việc.

Ngoài hành lý cá nhân, anh Tâm có xách theo một túi nặng khoảng 3kg gồm hơn 130 chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt. Đây là món ăn được mẹ anh chuẩn bị từ trước để con trai mang sang Nhật Bản làm quà cho anh em bạn bè. Toàn bộ chỗ bánh được anh Tâm cho vào hành lý xách tay rồi mang lên sân bay Tân Sơn Nhất ở TP. HCM. Khi làm thủ tục check in, nhân viên hãng bay nhìn thấy túi đựng nhiều đồ, đã hỏi xem anh mang theo gì bên trong.

Thông tin trên Dân Trí, anh Tâm cho hay khi biết đồ anh mang theo đều là bánh bột lọc nhân tôm, thịt, nhân viên đã nhắc nhở anh tuyệt đối không được mang những món đồ lên máy bay để sang Nhật Bản. Theo quy định, một số vật phẩm mà hành khách không được mang vào quốc gia này khi nhập cảnh. Trong đó có những thực phẩm làm từ thịt tươi sống hoặc đông lạnh (bao gồm thịt bò, thịt lợn, gà...) nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Điều này có nghĩa các loại bánh có nhân làm từ thịt cũng bị cấm như bánh chưng, bánh bao nhân thịt, bánh trung thu nhân mặn...

Không còn cách nào khác, anh Tâm đành đem số bánh mẹ đã luộc chín ra và cố ăn. Cứ thế, tại khu vực chờ lên máy bay, anh cứ lần lượt bóc từng chiếc bánh ra ăn và vì không quen ai ở đây, nên anh cũng không dám mời. Đến chiếc thứ 30, anh đã no ngấy và không thể ăn tiếp, đành chấp nhận bỏ lại trăm chiếc bánh lại sân bay. Đây chắc chắn là kỷ niệm bay nhớ đời của chàng trai Đồng Tháp.

Liên quan tới đoạn clip đang viral khắp MXH, chia sẻ trên Tri Thức - Znews, anh Tâm cho hay hiện tại mẹ anh vẫn chưa biết chuyện. "Chỉ có một số họ hàng quen nhắn tin đùa rằng 'Ăn có chút xíu vậy mà giờ cả nước biết'. Chỉ là tình huống hài hước, nhưng cũng mong chuyện của mình sẽ là bài học để mọi người chú ý hơn khi mang theo đồ đi máy bay", anh bày tỏ.