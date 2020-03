Khách quốc tế từ châu Âu, châu Phi vẫn tăng

Thừa Thiên - Huế hỗ trợ doanh nghiệp sau Covid-19

Tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 29-2 tổ chức hội thảo chủ đề "Giải pháp nào cho doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19".

Trong 2 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất - kinh doanh tại Thừa Thiên - Huế đã chịu ảnh hưởng kép do tác động chính sách và thiệt hại dịch bệnh gây ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP còn khoảng 6,8%-7,2% so với kế hoạch 2020 là 7,5%-8%, khách du lịch giảm 20%-30%. Theo Công ty CP Cảng Chân Mây, trong 25 tàu du lịch đã có lịch cập cảng từ đây đến cuối năm 2020 thì 24 tàu đã thông báo hủy. Trong đó có tàu Quantum Of The Seas lớn thứ 4 thế giới với sức chứa hơn 4.000 khách cùng 1.800 thủy thủ.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định địa phương tiếp tục xác định động lực phát triển kinh tế là cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư. UBND tỉnh cam kết sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ DN phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh sau dịch Covid-19.

Q.Nhật