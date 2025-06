Khách rút toàn bộ tiền tiết kiệm cho con trai xây nhà, ngân hàng gọi công an ngay: Hoá ra có chuyện lớn

Chặn thành công vụ rút tiền tiết kiệm cho lừa đảo

Ngày 12/6/2025, nhờ sự cảnh giác và phối hợp kịp thời giữa cán bộ Agribank và lực lượng Công an thị trấn Nhã Nam, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 325 triệu đồng đã được ngăn chặn thành công tại Phòng giao dịch Nhã Nam - Agribank chi nhánh huyện Tân Yên.

Cụ thể, bà L. (sinh năm 1958, trú tại tổ dân phố Chùa Nguộn, thị trấn Nhã Nam) đến Phòng Giao dịch Nhã Nam để rút toàn bộ số tiền 325 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Đến chiều cùng ngày, bà tiếp tục quay lại ngân hàng và đề nghị chuyển toàn bộ số tiền này cho con trai để xây nhà.

Trong quá trình giao dịch, giao dịch viên Trần Thị Linh nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, căng thẳng bất thường. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cán bộ phòng giao dịch đã chủ động thông tin đến Công an thị trấn Nhã Nam để phối hợp xác minh.

Qua trao đổi, Công an xác định bà L. đang bị một nhóm đối tượng mạo danh công an, yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền đến một tài khoản lạ để được tại ngoại và chứng minh vô tội trong một vụ án giả mạo. Các đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối, không nói với người thân hay ngân hàng. Nhờ sự phát hiện kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và lực lượng công an địa phương, vụ việc đã được ngăn chặn, bảo vệ an toàn tuyệt đối số tiền 325 triệu đồng của khách hàng.

Vietcombank liên tiếp chặn các vụ lừa đảo khách hàng

Sáng 4/6/2025, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được ngăn chặn kịp thời tại Phòng giao dịch Thanh Hà – Vietcombank Hải Dương, nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng và phối hợp nhanh chóng với lực lượng Công an thị trấn Thanh Hà.

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, một cụ bà trú tại xã Tân An, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đến phòng giao dịch để thực hiện chuyển khoản 150 triệu đồng theo yêu cầu từ một đối tượng tự xưng là “cán bộ điều tra”.

Đối tượng này gọi điện thoại đến, đe dọa cụ bà về việc “liên quan đến một vụ án” và yêu cầu chuyển tiền để “hỗ trợ xác minh”. Trong quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng phát hiện khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng, liên tục nhắc đến việc chuyển tiền cho “con trai”, trong khi theo hồ sơ lưu trữ, cụ không có con trai.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Phòng giao dịch Thanh Hà lập tức phối hợp với Công an thị trấn Thanh Hà để làm rõ. Sau khi trao đổi trực tiếp với khách hàng, lực lượng công an xác định đây là một vụ lừa đảo có thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, toàn bộ số tiền đã được giữ lại, kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau khi được giải thích, cụ bà đã hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo và gửi lời cảm ơn đến cán bộ ngân hàng cùng lực lượng công an đã hỗ trợ kịp thời.

Nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền, rút tiền đã kịp thời được ngăn chặn.

Sau sự việc này, ngân hàng khuyến nghị khách hàng cần giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ danh tính người yêu cầu.

Trước đó, ngày 19/5/2025, Vietcombank Hà Nam cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo tương tự với số tiền gần 300 triệu đồng.

Đối tượng người cao tuổi dễ trở thành đối tượng bị lừa đảo trục lợi

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng Internet.

Theo công an tỉnh, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những người lớn tuổi, sống ở vùng quê – nhóm đối tượng dễ bị thuyết phục do tâm lý cả tin và thiếu thông tin về các hình thức lừa đảo hiện đại. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là giả danh công an, nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ y tế. Các đối tượng gọi điện cho nạn nhân, thông báo rằng họ liên quan đến vụ án, có khoản nợ chưa thanh toán hoặc người thân gặp tai nạn.

Chúng dùng các thông tin cá nhân đã thu thập trước đó để tạo lòng tin, đồng thời gây áp lực tâm lý như đe dọa, hối thúc nhằm buộc nạn nhân chuyển tiền ngay mà không kịp xác minh.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, những vụ lừa đảo này để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người mất toàn bộ tiền tiết kiệm, lâm vào cảnh nợ nần và khủng hoảng tinh thần.

Người dân đặc biệt cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân.

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, công an các tỉnh, các ngân hàng như Agribank, Vietcombank khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội, kể cả những người tự xưng là cán bộ ngân hàng, công an, viện kiểm sát, tòa án.

Người dân không nên tin tưởng các cuộc gọi có nội dung đe dọa như “liên quan đến vụ án”, “bị điều tra”, “cần chuyển tiền để chứng minh vô tội”… và không thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào tới tài khoản lạ. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy nhanh chóng liên hệ với chi nhánh ngân hàng gần nhất hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.