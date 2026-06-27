Khách Tây ăn bún chả quên trả tiền, đến lúc quay lại thì chủ quán nói câu lạ đời: Phải quay clip tung lên mạng

Điều khiến nhiều du khách nước ngoài nhớ nhất sau mỗi chuyến đi Việt Nam không chỉ là đồ ăn ngon hay cảnh đẹp, mà còn là những câu chuyện rất đời thường về sự tử tế của người Việt. Đôi khi, chỉ một tình huống dở khóc dở cười cũng đủ để trở thành kỷ niệm khiến họ muốn kể mãi.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại trải nghiệm của một vị khách nước ngoài tại Việt Nam bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Điều đáng nói, nhân vật chính không review món ăn hay chia sẻ điểm du lịch, mà kể về lần ăn bún chả xong quên trả tiền.

Theo đoạn clip được chia sẻ, anh Tây này đang có chuyến đạp xe đi qua nhiều tỉnh thành và dừng lại một quán bún chả ven đường để ăn trưa. Sau khi dùng bữa xong, anh đứng dậy ra về mà quên mất mình chưa thanh toán.

Chỉ đến khi đã đạp xe đi được một đoạn, anh mới chợt nhớ ra và lập tức quay xe trở lại quán trả tiền. Trong video, vị khách nước ngoài liên tục nói xin lỗi cô chủ bằng tiếng Việt lơ lớ vì sơ suất của mình: “Xin lỗi! Chưa trả tiền! Xin lỗi! Con xin lỗi. Dạ. Cảm ơn. Xin lỗi”.

Thế nhưng phản ứng của người bán hàng mới là điều khiến nhiều người thích thú. Thay vì trách móc hay tỏ ra khó chịu, cô chủ quán ban đầu còn không hề nhận ra vị khách đã quên trả tiền. Đến khi anh giải thích, cô lại nói: “Không sao! Vậy sao không đi đi rồi chiều hoặc mai về đây trả?”.

Cô chủ quán còn tỏ ra lo lắng cho vị khách đã phải vất vả vì quay ngược lại: “Có gì đâu. Vất vả chứ! Không có gì, chú vất vả quay lại thôi”.

Phản ứng của chủ quán bún chả

Đoạn clip nhanh chóng kéo theo hàng loạt câu chuyện tương tự được cộng đồng mạng chia sẻ. Họ thường gặp tình huống quên trả tiền hoặc không có tiền mặt/app ngân hàng lỗi nhưng đều được chủ quán cho nợ. Một số bình luận từ dân tình:

- Bà bán canh cá chỗ mình mình ăn xong trả còn kêu sao không để cuối tháng trả 1 thể.

- Có lần tui ăn hủ tiếu cũng vậy đó. Đi ăn xong cái lo bấm điện thoại nên quên luôn. Chạy 1 đoạn nhớ ra quay lại. Ông chủ bảo thấy quên mà để đi luôn. Mình bảo: “Sao không gọi em?” thì ổng nói khi nào nhớ thì trả.

- Bữa tui đi chợ mua rau, mà cô không nhận chuyển khoản, tui thì mua đồ ăn khác hết tiền mặt rồi. Cô nói hôm nào quay lại trả cô cũng được. Mua rau hết 65k nên tui hỏi: Cô không sợ con giựt hả? Cô bảo không sợ, cô cho mày luôn. Mà lần đầu mua sạp rau của cô, không quen biết gì. Sau đó tui đi tìm tiệm tạm hóa chuyển khoản mua đồ rồi nhờ chuyển dư để lấy tiền mặt trả cho cô.

- Quán này bán vì đam mê chắc luôn, khách quay lại trả rồi vẫn không biết chuyện gì mà.

- Cô bán xôi cổng công ty tôi chịu gần 1 tuần rồi này. Cứ đủ 100k thì trả.

- Trước công ty tui có cô bán bánh dày. Có bữa mạnh mồm kêu cổ lấy 2 cặp mà mở balo thấy không mang theo ví, lại còn lần đầu tiên mua của cổ mới ghê. Vậy mà cổ nói: “Con cầm chạy nhanh cho kịp công”. Rồi tui bị bệnh nghỉ 3 ngày mới ra trả tiền… Cổ kêu: “Cô biết dân lao động với nhau không ai lừa cô hết”.

- Nhớ hồi đó đi học thêm cũng 8 - 9h tối gì đó mà mưa to quá trời. Ghé mua phần bún bò về ăn, tay ướt mở vân tay hoài không được xong anh bán bún bò nói cứ mang về ăn đi lần sau trả cũng được, mưa gió thế này. Tôi yêu người Việt Nam!

- Bữa app ngân hàng bảo trì, tui không để ý cứ phi vào mua bánh chuối. Chị chủ bảo cứ về đi, mai đi qua rồi trả cũng được mà tui ko quen quán đấy luôn.

- Đợt tui đi mua nước dừa mà không có tiền mặt xong điện thoại không có 3G á, cổ cho tui chụp mã QR rồi về nhà chuyển lại dù lần đầu tiên tui mua ở đó.

Thực tế, những câu chuyện như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến mạng xã hội cảm thấy ấm lòng.

Đó không đơn thuần là chuyện quên trả vài chục nghìn đồng mà là sự tin tưởng giữa những người xa lạ. Có lẽ vì thế, đoạn clip của anh Tây không chỉ khiến nhiều người bật cười vì sự ngượng ngùng của nhân vật chính mà còn nhắc về sự tử tế trong văn hóa ứng xử.