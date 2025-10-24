Khách Tây bình chọn 10 món ngon nhất của Việt Nam: Không có phở và bún bò Huế

Là một blogger du lịch nổi tiếng người Mỹ, Kat Smith đã từng đi qua nhiều quốc gia, trong đó có những nước châu Á, ví dụ như Hàn Quốc, Thái Lan... Đặc biệt, trong khoảng 3 năm sinh sống ở Việt Nam, vị khách Tây này đã đặc biệt ấn tượng với nền ẩm thực phong phú và vô cùng đặc sắc của dải đất hình chữ S.

Kat và chồng mình đã là những người sáng lập ra blog du lịch A Way Abroad - một cuốn cẩm nang bổ ích về các địa điểm du lịch và các món ăn nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới. Dưới đây là 10 món ăn ngon nhất của Việt Nam được Kat và chồng mình bình chọn trên blog A Way Abroad,. Điều đáng chú ý là trong danh sách này không hề có phở, bún bò Huế hay bún chả - những món ăn vẫn được cho là nổi tiếng hàng đầu của ẩm thực Việt Nam.

1. Mỳ quảng

"Mì quảng sẽ mãi là món ăn Việt Nam yêu thích của tôi. Dù những món khác có ngon đến đâu, tôi vẫn luôn muốn quay lại để thưởng thức thêm mì Quảng. Mì quảng là một loại mì đặc có nguồn gốc từ miền Trung Việt Nam, vì vậy mặc dù bạn sẽ thấy nó ở các vùng khác trên đất nước, nhưng nó lại có mặt ở khắp mọi nơi tại miền Trung Việt Nam như Đà Nẵng", trích nhận xét của Kat Smith về món ăn Việt Nam mà cô yêu thích nhất.

Cũng theo Kat, món mì Quảng ngon nhất là ở Đà Nẵng, vì ở đây sợi mì dày, nước dùng cũng sánh đặc hơn nước dùng ở các nơi khác. Và dù mì Quảng có nhiều topping khác nhau nhưng cô thích nhất là món mì Quảng cá.

2. Xôi gà

Kat cho biết nếu như mì Quảng là món ăn Việt Nam mà cô yêu thích nhất thì xôi gà là món ăn Việt Nam chiếm trọn trái tim của chồng cô. Món này thường được ăn kèm với hành phi và đậu phộng (lạc) giã nhỏ. "Nếu như tôi có thể ăn mì quảng mỗi bữa thì anh ấy cũng có thể làm điều tương tự với xôi gà", Kat chia sẻ.

"Xôi nghe có vẻ không hấp dẫn lắm, nhưng tin tôi đi, nó rất ngon. Đây là một món ăn đường phố phổ biến thường được bán vào buổi sáng. Chỉ cần một phần nhỏ cũng đủ để bạn cảm thấy no bụng và sẵn sàng cho một ngày mới", Kat cho biết.

3. Bánh xèo

"Bánh xèo đã len lỏi vào trái tim tôi trong năm cuối cùng tôi ở Việt Nam, và thành thật mà nói, tôi ước gì mình đã cho nó một cơ hội sớm hơn. Món bánh xèo giòn rụm này là một món ăn vặt không chê vào đâu được. Nó được chiên trong dầu, nhưng lại được bổ sung thêm rau củ nên rất cân bằng về mặt dinh dưỡng. Bạn có thể coi bánh xèo như một phiên bản bánh crepe của Việt Nam", Kat viết trong A Way Abroad.

4. Nem lụi

"Một món ăn khác cũng sử dụng nước chấm ngon, bí ẩn và bánh tráng cuốn như bánh xèo chính là nem lụi. Nem lụi là thịt heo nướng xiên que ăn kèm bánh tráng, trái cây xanh, rau sống và dưa chua để bạn tự cuốn theo khẩu vị. Nhiều nơi bán nem lụi cũng chính là nơi bán bánh xèo, vì vậy bạn có thể cùng lúc thưởng thức cả hai món này", Kat chia sẻ.

5. Bánh mỳ ốp la

"Bánh mì ốp la chắc chắn là món ăn sáng yêu thích của tôi ở Việt Nam. Nghe thì có vẻ đơn giản, dù sao thì nó cũng chỉ là bánh mì kẹp trứng chiên, nhưng hương vị của nó thì không thể chê vào đâu được. Luôn được đựng trong bánh mì baguette, những chiếc bánh mì ốp la ngon nhất có pate, rau củ muối chua, rau xanh, tương ớt và nước tương", Kat viết về món ăn sáng của Việt Nam được cô yêu thích nhất.

6. Hàu, sò và nghêu nướng

"Tôi rất thích hàu sống, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng cách chế biến món hàu, nghêu và sò bằng cách nướng với mỡ hành của người Việt Nam mới là cách tuyệt vời nhất", Kat thẳng thắn chia sẻ.

7. Bún thịt nướng

"Bún thịt nướng là một món ăn phổ biến mà bạn sẽ không khó tìm thấy ở bất cứ đâu trên đất nước này. Đây là một món bún lạnh ăn kèm với thịt heo nướng, dưa muối, rau sống và lạc rang. Điều tôi thích nhất ở bún thịt nướng là nước sốt. Mỗi nơi sẽ có một loại nước chấm riêng, nhưng nhìn chung, đó là nước mắm pha với nước tương và ớt đỏ băm nhỏ", Kat viết về món bún thịt nướng của Việt Nam.

8. Cơm sườn nướng

"Cơm sườn nướng là một món khác mà tôi đáng lẽ nên thử sớm hơn. Món này là sườn nướng sả ăn kèm cơm tấm. Sau khi thử cơm sườn nướng thì tôi không bao giờ gọi cơm gà nướng nữa. Thường thì món ăn này cũng được phục vụ kèm dưa muối và trứng ốp la. Đây là một bữa trưa vừa rẻ vừa no", Kat viết về món cơm sườn nướng.

9. Bún ốc

Kat cho biết, bún ốc là một món ăn khiến cô rất bất ngờ. Một người bạn Việt Nam nhắn tin cho cô và hỏi: "Bạn có muốn ăn bún ốc vào khoảng 8 giờ sáng mai không?". Mặc dù ban đầu ngần ngại, nhưng sau đó, vị khách Tây này đã không phải hối hận, vì nó quá ngon.

"Bún ốc thậm chí còn ngon hơn khi bạn thêm một chút tương ớt và chanh! Tôi thực sự khuyên bạn không nên bỏ qua món ăn này", blogger này kết luận.

10. Bánh canh

"Với món bánh canh, nước dùng đặc hơn các loại bún hay phở. Sợi bánh canh cũng được cắt dày hơn bình thường. Nếu ăn lần đầu, có thể bạn chưa quen, nhưng tôi phải thừa nhận là món bánh canh này rất đậm đà và thơm ngon, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn ăn thêm. Bánh canh phổ biến nhất là loại có cua, nhưng cá nhân tôi thích thích bánh canh cá nhất", Kat chia sẻ.