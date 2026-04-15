Khách Tây đánh rơi món đồ 500 ngàn giữa đường đứng hình trước cách xử lý của chú bảo vệ Việt Nam

Việt Nam luôn mang đến những cú sốc văn hóa đầy thú vị cho du khách quốc tế đôi khi đến từ những tình huống dở khóc dở cười nhất. Mới đây một đoạn video ghi lại cảnh nam YouTuber người Mỹ Chris chủ kênh Travelwithchris đánh rơi đồ giữa đường phố tấp nập đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Điều khiến người xem thích thú không phải là giá trị món đồ mà là phản ứng cực kỳ ấm áp của người dân bản địa.

Cụ thể trong lúc mải mê dạo bước và quay clip cùng vợ trên phố Chris đã vô tình làm rơi chiếc gối tựa cổ lúc nào không hay. Đối với nhiều du khách việc đánh rơi đồ đạc ở một đất nước xa lạ giữa dòng người qua lại nhộn nhịp thường đồng nghĩa với việc xác định mất trắng. Tuy nhiên một kịch bản hoàn toàn khác đã xảy ra tại Việt Nam.

Ngay khi phát hiện mất đồ cặp đôi quay lại tìm và vô cùng bất ngờ khi thấy một chú bảo vệ gần đó đã nhặt được chiếc gối cẩn thận cầm trên tay đứng đợi. Không cần một ngôn ngữ chung nụ cười tươi rói hiền hậu và cử chỉ trao trả đồ mộc mạc của chú bảo vệ đã khiến hai vị khách Tây vô cùng cảm kích. Chris cùng vợ liên tục cúi đầu và nói lời cảm ơn ríu rít.

Cầm lại món đồ nam YouTuber chia sẻ đầy hài hước rằng hành động tử tế này đã giúp vợ chồng anh giữ lại được 20 USD (khoảng 500 ngàn đồng). Anh thành thật thú nhận bản thân có tật não cá vàng cứ mỗi lần rời nước Mỹ đi du lịch là y như rằng lại để quên gối và phải tốn tiền sắm đồ mới.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhận lại món đồ nam YouTuber triệu view thốt lên đầy phấn khích rằng thật sự khó tin khi chú bảo vệ đã nhặt và cẩn thận cất giữ chiếc gối cho họ. Chris hài hước chia sẻ: "Hành động tuyệt vời này đã cứu nguy cho hai vợ chồng 20 USD vì lần nào rời khỏi nước Mỹ họ cũng mang tật não cá vàng để quên đồ và phải cất công đi mua mới". Vị khách từng chu du khắp thế giới không giấu được sự nể phục và khẳng định: " Thật điên rồ khi chỉ một người lao động bình dị trên đường phố cũng đủ sức thay đổi hoàn toàn trải nghiệm và góc nhìn của du khách khi vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ".

Thực tế hình ảnh những chú bảo vệ nhiệt tình thân thiện vốn là một nét đặc trưng rất đỗi quen thuộc trên đường phố Việt Nam. Dù công việc vất vả họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ khách qua đường từ việc dắt xe chỉ đường cho đến nhặt của rơi trả lại người mất.

Dưới phần bình luận nhiều cư dân mạng không giấu được sự tự hào về tính trung thực và lòng hiếu khách của người Việt. Về phần Chris trải nghiệm nhỏ bé nhưng chân thực này đã củng cố thêm niềm tin của anh về mức độ an toàn tuyệt đối tại đây. Ngay sau khoảnh khắc ấm áp đó nam du khách hào hứng tuyên bố sẽ cất ngay chiếc gối lên khách sạn rồi rủ vợ đi làm liền một bát phở nóng hổi để ăn mừng nhịp sống cực kỳ dễ thương của dải đất hình chữ S.