Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây mang chính đặc sản Việt đi cứu trợ bà con miền Trung

26-11-2025 - 19:48 PM | Lifestyle

Một vị khách Tây đã khiến dân mạng Việt ấm lòng khi tự tay chuẩn bị món ăn Việt để gửi tới bà con vùng lũ.

Những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn video ngắn của một vị khách Tây đang tất bật chuẩn bị những ổ bánh mì - món đặc sản quen thuộc của người Việt - để mang đi cứu trợ. Chỉ đơn giản là khoảnh khắc một nhóm bạn nước ngoài tự tay làm từng ổ bánh mì để gửi đến những người đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thế nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Khách Tây mang chính đặc sản Việt đi cứu trợ bà con miền Trung- Ảnh 1.

Nhóm khách Tây chuẩn bị đồ ăn đi cứu trợ

Trong video, cô gái người nước ngoài đứng bên bàn dài, xung quanh là những người bạn của mình. Ai cũng đeo găng tay cẩn thận, người cắt rau, người thêm nhân, người cẩn thận thêm ớt vào từng ổ cho đúng "vị Việt", rồi đặt xuống thật ngay ngắn. Mỗi ổ bánh mì sau khi hoàn thiện đều được bọc trong túi giấy nhỏ, xếp gọn gàng vào thùng như một dây chuyền thu nhỏ nhưng đầy sự ấm áp.

Đi kèm video, cô chỉ viết một câu ngắn gọn nhưng khiến nhiều người nghẹn lại: "Hôm nay chúng tôi làm bánh mì cho bà con bị lũ lụt ở Việt Nam."

Địa điểm nhóm bạn lựa chọn là Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - nơi những trận mưa liên tiếp đã khiến nhiều khu vực ngập nặng, giao thông chia cắt, sinh hoạt đảo lộn. Không phải quê hương của họ, cũng không phải nơi họ có người thân. Nhưng họ vẫn đứng đó, chăm chút từng ổ bánh mì như cách một người Việt gửi đi tình thương.

Khách Tây mang chính đặc sản Việt đi cứu trợ bà con miền Trung- Ảnh 2.
Khách Tây mang chính đặc sản Việt đi cứu trợ bà con miền Trung- Ảnh 3.

Những người bạn nước ngoài cẩn trọng làm từng ổ bánh mì để gửi tới bà con miền Trung

Nhiều người Việt đã để lại bình luận dưới video, gửi lời cảm ơn đến cô và nhóm bạn. Có người viết: "Cảm ơn vì đã yêu thương Việt Nam theo cách rất Việt Nam." Người khác lại xúc động: "Bánh mì - món ăn giản dị của chúng tôi, hôm nay trở thành món quà lớn lao trong tay các bạn."

Khách Tây mang chính đặc sản Việt đi cứu trợ bà con miền Trung- Ảnh 4.

Hình ảnh những chiếc bánh mì được khách Tây tự tay làm, và để dành gửi tới người Việt

Giữa vô vàn tin tức về mưa lũ, thiệt hại và những khó khăn chồng chất, câu chuyện nhỏ này như một điểm sáng. Không ồn ào, không màu mè, chỉ là vài người bạn ngoại quốc chọn giúp đỡ bằng chính thứ mà họ thấy Việt Nam tự hào nhất: bánh mì.

Hóa ra, khi một người nước ngoài chọn cách yêu thương Việt Nam, đôi khi họ lại khiến chúng ta nhìn thấy rõ hơn những điều đẹp đẽ vốn có ở đất nước mình. Và đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ cũng đủ làm ấm cả một ngày dài của bao người xa lạ.

(Nguồn: @jain_pavlova)

Khách Tây trầm trồ khi ăn món bình dân chỉ vài nghìn trong chợ Việt, nhận xét: "Nó thật sự ở cái tầm!"

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
khách Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
8X người Việt làm nhạc cho hàng loạt siêu phẩm điện ảnh ăn khách xứ Trung: Hóa ra là ‘con nhà nòi’, từng phải đánh piano với đôi bàn tay bong tróc và nứt toác

8X người Việt làm nhạc cho hàng loạt siêu phẩm điện ảnh ăn khách xứ Trung: Hóa ra là ‘con nhà nòi’, từng phải đánh piano với đôi bàn tay bong tróc và nứt toác Nổi bật

Đám cưới đang là tâm điểm chú ý toàn cầu: Tốn gần 7 triệu đô, profile cô dâu chú rể "quá ghê gớm"!

Đám cưới đang là tâm điểm chú ý toàn cầu: Tốn gần 7 triệu đô, profile cô dâu chú rể "quá ghê gớm"! Nổi bật

Nam nghệ sĩ đình đám một thời: 72 tuổi ở nhà thuê, bán bánh bèo vẫn hạnh phúc bên vợ kém 20 tuổi

Nam nghệ sĩ đình đám một thời: 72 tuổi ở nhà thuê, bán bánh bèo vẫn hạnh phúc bên vợ kém 20 tuổi

19:36 , 26/11/2025
Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến dân Hàn hoảng sợ

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến dân Hàn hoảng sợ

19:22 , 26/11/2025
Người trung niên hiện đại hướng tới 5 cấp độ tự do tài chính này - ai đạt được cấp 3 đã sống rất ổn

Người trung niên hiện đại hướng tới 5 cấp độ tự do tài chính này - ai đạt được cấp 3 đã sống rất ổn

18:45 , 26/11/2025
Nam BTV trẻ nhất dẫn chương trình Thời sự 19h của VTV là ai?

Nam BTV trẻ nhất dẫn chương trình Thời sự 19h của VTV là ai?

18:03 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên