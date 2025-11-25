Khách Tây "hòa tan" khi cứu trợ miền Trung, dùng Google dịch nhắn gửi đến bà con bản địa

Những ngày vừa qua, tình hình bão lũ ở miền Trung nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý hơn cả. Ai cũng dõi theo, ủng hộ, động viên bà con vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Khi nước rút cũng là thời điểm người dân dọn dẹp, khắc phục và dần ổn định lại cuộc sống. Những bữa cơm nóng hổi, từng chai nước sạch, quần áo, chăn mền,... vẫn đang là thứ cần nhất lúc này.

Tại một điểm là bếp ăn 0 đồng cho bà con vùng lũ, ghi nhận nhiều du khách nước ngoài làm tình nguyện viên. Tại đây, tuy không chung ngôn ngữ nhưng họ hiểu nhau đến lạ kỳ. Những vị khách Tây này miệt mài làm việc, cứ như là người bản địa, đôi tay cứ thoăn thoắt, thuần thục, từ việc sắp xếp đến chia các phần ăn vào hộp; sau đó là bỏ vào túi bóng.

Clip này đang thu về hơn nửa triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận cảm ơn tấm lòng, sự tử tế. Nguồn: vinhthichanngon

Không ồn ào, ai làm việc nấy, mọi người phụ nhau, đỡ đần nhau để những suất cơm ngon lành, nóng hổi có thể đến với bà con ở vùng lũ lụt một cách sớm nhất.

Có thể đây là lần đầu tiên họ biết đến những bữa cơm 0 đồng, nói chuyện còn phải cần đến google dịch, thậm chí không ai biết rõ tên tuổi của từng người nhưng trên hết là tấm lòng tử tế. Bởi thế, những khoảnh khắc này khiến nhiều người xem mà không khỏi xúc động, rơi nước mắt.

Sự tử tế, ấm áp yêu thương đầy ắp qua từng khung hình.

Ai cũng giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình trong công tác chung tay hỗ trợ, trao yêu thương đến đồng bào vùng lũ. Và hơn bao giờ hết, tình thần đoàn kết của người Việt Nam, sự gắn bó, yêu thương lại càng được lan tỏa, tạo nên ấn tượng tốt đẹp.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng ghi nhận nhiều clip/ hình ảnh du khách nước ngoài mang theo cả vali, balo quần áo, nhu yếu phẩm tới hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng do bão lũ. Bên trong không chỉ chứa đựng những nhu yếu phẩm cần thiết, mà còn có cảm tấm lòng của người cho đi, trong cơn hoạn nạn.

Hình ảnh một khách Tây xuất hiện với hai chiếc balo căng phồng trên tay - tất cả sự chu đáo mà anh muốn gửi gắm đến người dân miền Trung. Nguồn: Vinhthichanngon

Hiện tại, vẫn đang có nhiều vị khách nước ngoài ở khắp Việt Nam cùng chung tay giúp đỡ mọi người vượt qua tai. Có người mang đồ cứu trợ tới quyên góp, có người cùng đi xuồng để mang đồ tới tận tay bà con, sau khi hết ngập lụt thì cùng bà con dọn bùn đất, dọn rác...

Trên mạng xã hội những ngày này, bên cạnh những thông tin về thiên tài vẫn là rất nhiều những câu chuyện ấm áp tình người với người như thế này.

Du khách người Nga này một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại mở google dịch từ tiếng Nga - Tiếng Việt: "Tôi có thể đưa đồ này đến những người lũ lụt không?". Nguồn: Nguyen Wonbi

Một tài khoản Threads thu hút lượng tương tác cao với bài đăng chụp những du khách nước ngoài mang đồ đến điểm cứu trợ. Họ nở một nụ cười thật tươi, trên tay họ là rất nhiều quần áo, gạo, sữa, mì tôm. Toàn là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nguồn: threads

Trên mạng xã hội là không ít hình ảnh đẹp thế này. Những vị khách quốc tế đang trong chuyến du lịch Việt Nam, người thì gom góp đồ của bản thân, người đi mua, người sẵn sàng xắn tay áo hỗ trợ vận chuyển.

Một vị khách Tây với rất nhiều món đồ mang tới điểm quyên góp

Nguồn: duhocnga

Mới đây nhất là nhóm khách nước ngoài, kết hợp với hàng trăm người Việt dọn dẹp bờ biển Nha Trang sau đợt mưa lũ lịch sử. Cụ thể, đây là hoạt động nằm trong chiến dịch dọn rác quy mô lớn do Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tổ chức. Trên bãi biển vốn đẹp bậc nhất Việt Nam, rác, cây gãy và tảo biển phủ dày.

Theo VTV và báo Quân đội Nhân dân, rất nhiều du khách nước ngoài đã tự nguyện tham gia: Một số người Nga, Úc, Hàn Quốc cầm bao rác, đi dọc bờ biển thu gom từng mảnh nhựa, cành cây. Một nữ du khách Nga chia sẻ: “Tôi yêu Nha Trang và muốn nơi này đẹp lại thật nhanh. Ngày mai tôi lại tắm biển, nên hôm nay tôi dọn”.



Du khách nước ngoài cùng người Việt dọn dẹp bờ biển Nha Trang (Ảnh VTC News)

Vào đợt mưa lũ ở miền Bắc vào tháng 10 vừa qua, khi người dân phường Hà Giang 2 còn đang bối rối trước cảnh nhà cửa ngổn ngang, một nhóm du khách quốc tế - trong đó có du khách Colombia và Nga bất ngờ xuất hiện, lội bùn dọn nhà.

Theo Dân Việt, nhóm khách bị mắc kẹt lại do ngập lụt. Thấy cảnh người dân loay hoay xúc từng mảng bùn dày đặc, họ lập tức xin xẻng, dùng cả bìa carton để nạo bùn, bê từng món đồ bị hư ra ngoài.

Ảnh: Dân Việt.

Có thể thấy, dù khác nhau về quốc tịch, ngôn ngữ hay thời gian lưu trú, họ đều chọn đứng về phía cộng đồng trong những thời khắc khó khăn nhất. Có người chỉ ghé thăm Việt Nam vài tuần, có người đã sống ở đây từ lâu, nhưng khi nhìn thấy cảnh bà con chật vật sau bão lũ, ai cũng sẵn sàng xắn tay áo giúp một phần sức nhỏ.

Điều ấy không chỉ bộc lộ sự tử tế của những người xa lạ, mà còn cho thấy sức hút của tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, thứ đã tạo nên bản sắc của người Việt và lan tỏa đến cả những người chỉ vừa đặt chân đến mảnh đất này.

Giữa những ngày nước lũ phủ bóng lên nhịp sống thường nhật, những hình ảnh như đôi tay lấm bùn của nhóm du khách dọn nhà, hay chiếc balo căng đầy nhu yếu phẩm mà một vị khách Tây mang đến điểm cứu trợ… đều khiến người xem lặng lại. Chúng nhắc rằng, trong gian khó, sự đồng lòng luôn là thứ thắp lên hy vọng mạnh mẽ nhất. Và đôi khi, chính những con người đến từ phương trời xa lại góp thêm một mảnh ấm áp, để chúng ta tin rằng tình người luôn hiện diện ngay cả ở những nơi tưởng như mệt mỏi nhất.