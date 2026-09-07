Khách Trung Quốc đi Hà Nội 24 giờ, ăn 5 món rồi phải thốt lên: Có món ban đầu hơi “ngại” nhưng càng ăn càng cuốn

Một du khách Trung Quốc dành 24 giờ khám phá Hà Nội và thử loạt món ăn từ bún riêu, bún đậu mắm tôm đến bánh tráng nướng. Có món khiến cô bất ngờ vì hương vị, có món lại cần “vượt qua thử thách” mắm tôm.

Trong một bài chia sẻ trên Xiaohongshu với chủ đề “Hà Nội 24 giờ, ăn không hết, thật sự ăn không hết”, tài khoản "Tiểu Hà đi ăn" đã ghi lại hành trình khám phá ẩm thực Hà Nội qua nhiều món ăn quen thuộc với người Việt. Điều đáng chú ý là thay vì chỉ chọn những món đã quá nổi tiếng với khách quốc tế, cô thử cả những món có hương vị khá đặc trưng, trong đó có bún đậu mắm tôm - món mà chính cô thừa nhận có thể là một thử thách đối với người lần đầu ăn.

1. Bún riêu cua: Nước dùng thanh ngọt, vị chua đến từ cà chua

Món đầu tiên được nữ du khách Trung Quốc giới thiệu là bún riêu cua tại địa chỉ 36 Sơn Tây, Ba Đình. Điều khiến cô chú ý nằm ở phần nước dùng, được mô tả là tươi, thanh và có vị ngọt, trong khi vị chua chủ yếu đến từ cà chua chứ không phải chanh.

Cách ăn cũng được cô ghi lại khá chi tiết: Bún, các loại topping cùng rau thơm được cho vào bát, sau đó chan phần nước dùng nóng hổi cùng riêu. Tùy khẩu vị, thực khách có thể thêm một chút nước cốt chanh, mắm tôm, tương ớt hoặc nước mắm để điều chỉnh hương vị.

Với một người lần đầu khám phá ẩm thực Hà Nội, đây cũng là kiểu món ăn cho phép thực khách tự điều chỉnh vị khá linh hoạt. Nữ du khách đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt của vị chua trong bát bún, cho thấy cô khá ấn tượng với cách nước dùng được tạo vị.

2. Cơm thịt nướng sốt Nhật: Sự kết hợp dễ ăn

Một lựa chọn khác trong hành trình là cơm thịt nướng kiểu Nhật tại Umai29, số 128 Ngọc Khánh, Ba Đình.

Theo phần mô tả của nữ du khách, món ăn gồm cơm ăn cùng thịt heo nướng phủ nước sốt Nhật Bản có vị mặn ngọt, kèm salad, trứng lòng đào và canh miso. Cô nhận xét đây là một món ăn có sự kết hợp giữa hương vị Nhật Bản và cách ăn nhanh quen thuộc của ẩm thực Việt Nam.

So với những món có mùi vị mạnh như mắm tôm, cơm thịt nướng có vẻ là lựa chọn tương đối dễ tiếp cận với những thực khách lần đầu tới Hà Nội nhưng vẫn muốn thử một món ăn có sự pha trộn giữa nhiều phong cách.

3. Bún đậu mắm tôm: Món “thử thách” nhưng dễ gây nghiện

Nếu có một món trong danh sách khiến người nước ngoài phải cân nhắc trước khi thử thì đó có lẽ là bún đậu mắm tôm tại số 116 B1 Trần Huy Liệu, Ba Đình.

Nữ du khách thẳng thắn cho rằng với những người lần đầu ăn, đặc biệt là người nước ngoài, mùi nồng đặc trưng của mắm tôm có thể là một thử thách. Tuy nhiên, nếu vượt qua được bước đầu tiên và biết cách pha, điều chỉnh gia vị cho phù hợp, thực khách có thể cảm nhận được sức hấp dẫn rất riêng của món ăn này.

Đây cũng là một trong những điểm thú vị khi người nước ngoài thử ẩm thực Việt: có những món không nhất thiết tạo thiện cảm ngay từ miếng đầu tiên, nhưng càng ăn lại càng thấy cuốn. Với bún đậu mắm tôm, chính phần mắm có mùi đặc trưng lại trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm của món ăn.

4. Cơm thố chảo gang: Một lựa chọn khác ở Ba Đình

Trong danh sách của nữ du khách còn có cơm thố chảo gang tại số 647 Kim Mã, Ba Đình. Phần chia sẻ chỉ ghi lại tên món và địa chỉ, không đi sâu mô tả thành phần hay hương vị.

Vì vậy, điểm đáng chú ý ở món này chủ yếu nằm ở việc nó được đưa vào hành trình ăn uống 24 giờ của cô cùng nhiều món ăn khác tại Hà Nội. Đây cũng là một chi tiết cho thấy danh sách không chỉ xoay quanh những món ăn thường xuyên xuất hiện trong các bài giới thiệu du lịch, mà còn có những địa chỉ được cô trực tiếp lựa chọn trong hành trình.

5. Bánh tráng pizza kiểu Việt: Vị mặn, nhiều lớp kết cấu

Món cuối cùng được giới thiệu là bánh tráng nướng kiểu Việt tại Bánh tráng cô Nhàn, số 122 Phan Kế Bính.

Nữ du khách mô tả món ăn có kết cấu phong phú, vị mặn, tạo cảm giác khá khác biệt so với những món bún và cơm đã thử trước đó. Bánh tráng nướng vốn là món ăn đường phố quen thuộc, vì vậy việc nó xuất hiện trong hành trình của một du khách Trung Quốc cũng cho thấy sức hút của những món ăn bình dân khi khám phá Hà Nội.

Từ bún riêu có nước dùng thanh ngọt, cơm thịt nướng dễ ăn cho tới bún đậu mắm tôm có mùi vị mạnh và bánh tráng nướng đậm vị, danh sách của nữ du khách Trung Quốc khá thú vị ở chỗ mỗi món lại mang đến một trải nghiệm khác nhau. Và với một chuyến đi chỉ kéo dài 24 giờ, câu “ăn không hết, thật sự ăn không hết” có lẽ cũng là cách cô nói về sự phong phú của đồ ăn Hà Nội sau khi liên tục thử món mới.