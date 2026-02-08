Khách Việt gặp tình huống bất ngờ khi đi taxi 1 mình ở Trung Quốc, nhận xét: "Sợ và hoảng!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Tuy nhiên cũng có những lần du khách từ Việt Nam gặp phải tình huống khó đỡ ở nước bạn. Sau đây là một ví dụ, câu chuyện được du khách N.H.Nga chia sẻ, khi đi taxi ở Trung Quốc 1 mình, cô bất ngờ rơi vào tình huống khó xử. Cụ thể, theo lời nữ du khách kể lại, do lỗi mạng, không đặt được xe qua ứng dụng, cô bắt taxi dọc đường để trở về khách sạn.

Video được du khách ghi lại trên xe taxi (Ảnh N.H.Nga)

"Khi tôi vừa lên xe, tài xế dừng và đón thêm 2 khách bên ngoài lên xe. Cả 2 người đều bịt mặt, tôi chưa kịp phản ứng gì thì xe đã phóng đi tiếp". Cô thường thuật thêm, khi cô gọi điện, nhờ bạn hỏi chuyện tài xế về trường hợp 2 vị khách lạ kia, tài xế trả lời: Do thấy tiện đường nên cho 2 người kia đi cùng, nếu cô không đồng ý có thể xuống xe ngay và tài xế sẽ hoàn tiền chuyến đi.

Cuối cùng, nữ du khách vẫn về tới khách sạn an toàn. Cô nhận xét ban đầu mình khá "sợ và hoảng". Đồng thời sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau là trao đổi kỹ với tài xế khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra.

Du lịch Trung Quốc ngày càng thu hút du khách Việt nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và hệ thống giao thông phát triển. Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra lúng túng khi cần di chuyển bằng taxi hay xe công nghệ tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, đặc biệt là những du khách lần đầu đặt chân tới.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, báo chí và cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo cụ thể nhằm giúp du khách hạn chế rủi ro khi đi lại.

Nên đi taxi truyền thống hay taxi công nghệ?

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc và các bài hướng dẫn đăng trên People’s Daily, việc lựa chọn đúng hình thức di chuyển là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và tránh tranh chấp về giá cước.

Taxi truyền thống vẫn là phương tiện phổ biến tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thành Đô. Theo China Daily bản tiếng Trung, taxi hợp pháp tại Trung Quốc có những dấu hiệu nhận diện rõ ràng: xe được sơn màu đồng bộ theo quy định từng thành phố, trên nóc có hộp đèn, bên trong xe niêm yết thông tin tài xế và đơn vị quản lý. Giá cước được tính bằng đồng hồ điện tử và du khách có thể yêu cầu in hóa đơn sau chuyến đi.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, xe công nghệ ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với du khách quốc tế. Theo China Youth Daily, các nền tảng gọi xe đã được cấp phép được xem là lựa chọn tiện lợi và minh bạch hơn nhờ hiển thị đầy đủ thông tin chuyến đi. Trong số đó, DiDi Chuxing là ứng dụng phổ biến nhất, tương tự Uber hay Grab, với hệ thống quản lý tài xế, lộ trình và giá cước chặt chẽ.

Mọi thông tin từ biển số xe, ảnh tài xế, quãng đường di chuyển đến chi phí ước tính đều được hiển thị rõ ràng trên ứng dụng. Theo People’s Daily, đây là lý do nhiều du khách được khuyến cáo nên ưu tiên xe công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng “taxi dù” vẫn tồn tại tại một số khu vực đông khách du lịch.

Ảnh minh họa

Những lưu ý quan trọng giúp du khách tránh rủi ro khi đi xe

Bên cạnh việc lựa chọn phương tiện phù hợp, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo du khách về những sai lầm thường gặp khi đi taxi hoặc xe công nghệ. Cục Quản lý Giao thông Đô thị Bắc Kinh khuyến cáo du khách không nên bắt xe dọc đường tại các khu vực đông người, đồng thời luôn kiểm tra kỹ thông tin xe trước khi lên đường.

Với xe công nghệ, việc đối chiếu biển số, mẫu xe và ảnh tài xế hiển thị trên ứng dụng với thực tế là bước không nên bỏ qua. Du khách cũng được khuyên không đổi xe hoặc thanh toán ngoài hệ thống để tránh rủi ro.

Về hình thức thanh toán, China Daily cho biết Trung Quốc hiện nay ưu tiên thanh toán điện tử qua Alipay và WeChat Pay. Việc trả tiền qua ứng dụng giúp lưu lại toàn bộ lịch sử chuyến đi, thuận tiện khi cần phản ánh hoặc khiếu nại. Với taxi truyền thống, du khách nên yêu cầu in hóa đơn để làm căn cứ đối chiếu.