Khách xếp hàng từ sớm để gặp chú chó "nuôi được cả chủ" ở Hà Nội

05-11-2025 - 14:21 PM | Sống

Từ một nhân vật trong game "Phở Anh Hai" đến chú chó thật ngoài đời, dân mạng đang phát cuồng vì một bé cún đáng yêu đến mức được đùa là "nuôi được cả chủ".

Những ngày gần đây, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh và video từ tựa game Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) - một trò chơi giả lập mô phỏng tiệm phở Việt Nam. Tưởng chỉ là game thư giãn, nhưng "Tiệm phở" lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của người chơi nhờ đồ họa dễ thương, lối chơi vui mắt, và đặc biệt là những chi tiết "rất Việt Nam" như rửa bát, nấu phở, phục vụ khách quen.

Thế nhưng, nhân vật khiến dân tình yêu thích nhất lại là chú chó Mr. Gold, hay còn được gọi vui là "Cậu Vàng", luôn lẽo đẽo bên cạnh, vừa trung thành vừa khiến không khí tiệm phở thêm ấm áp. Từ hình ảnh dễ thương ấy, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ngoài đời thật cũng có một chú chó trông giống hệt Mr. Gold. Và điều bất ngờ là, "phiên bản đời thực" này không ở tiệm phở, mà ở một quán nướng bình dân tại Hà Nội. Chú chó tên Tam, với vẻ ngoài hiền lành và gương mặt "có tướng làm idol", bỗng chốc trở thành nhân vật được săn đón nhất mạng xã hội.

Chiều 4/11, khi có mặt tại quán nướng, dù chưa đến giờ mở cửa nhưng đã có khách đến sớm chỉ để được gặp "cậu Vàng ngoài đời thực". Hai vị khách đầu tiên chia sẻ rằng họ biết đến chú chó này qua Facebook, nhìn dễ thương quá nên rủ nhau đến gặp tận nơi. Cả hai không ngừng xuýt xoa: "Đáng yêu lắm, trông mát mẻ như mùa thu Hà Nội vậy!".

Khi được hỏi vì sao tới sớm như vậy, họ bật cười: "Em đến sớm đợi, sợ phải xếp hàng ấy!".

Video: 2 vị khách đến sớm gặp "cậu Vàng"

Một vị khách cũng nói thêm: "Hiệu ứng này vui thật. Bình thường là chủ nuôi chó, còn ở đây thì chó nuôi chủ. Rất là đáng yêu!". Không chỉ có 2 vị khách này có suy nghĩ như vậy, nhiều cư dân mạng cũng thích thú, đồng loạt gọi Tam là "chú chó nuôi được cả chủ" hay "thần tài của quán nướng".

Trước đây, quán nướng này mở cửa từ 18h mỗi ngày, nhưng vài hôm gần đây lượng khách tăng đột biến nên phải mở sớm hơn - từ 17h. Nhiều người không giấu nổi háo hức, vừa đến ăn vừa tranh thủ chụp hình "check-in" cùng "idol 4 chân" của Hà Nội.

Về phía chủ nhân game Brother Hai's Pho Restaurant, anh cũng nhanh chóng lên tiếng làm rõ: chú chó trong game không hề lấy cảm hứng từ Tam ở quán nướng Hà Nội. Anh chia sẻ: "Mình muốn làm rõ rằng chú cún Tam ở một tiệm đồ nướng tại Hà Nội không phải là nguyên mẫu của Cậu Vàng trong game như lời đồn. Mình chỉ mới biết đến bé qua mạng xã hội khi thấy mọi người chia sẻ nhiều. Nhưng đúng là mình cũng bất ngờ vì điểm giống nhau thú vị giữa hai nhân vật này và cảm thấy rất yêu mến bé Tam."

Dù không phải là "nguyên mẫu" trong game, nhưng không thể phủ nhận sức hút của Tam - chú chó "vô tình nổi tiếng" đang khiến cả mạng xã hội phải mỉm cười. Với đôi mắt hiền, dáng vẻ thong thả và cái cách khiến người ta thấy dễ chịu ngay khi nhìn, Tam thực sự là "ngôi sao nhỏ" giữa lòng Hà Nội những ngày này.

Phỏng vấn nóng sinh viên Bách Khoa Hà Nội viết game “Phở Anh Hai” nổi tiếng khắp nơi

Theo CHÂU ANH, ẢNH VÀ CLIP: NHƯ HOÀN

