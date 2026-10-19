Khải Hoàn Imperial giành chiến thắng quan trọng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Giải thưởng danh giá

Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards lần thứ 12 (năm 2026) đã diễn ra vào tối 16/10 tại TP.HCM. Với chủ đề "Defined by Excellence", giải thưởng năm nay quy tụ hàng loạt thương hiệu bất động sản hàng đầu trong nước và quốc tế, qua đó gia tăng "sức nặng" cho các danh hiệu được trao.

Đại diện Khải Hoàn Land phát biểu tại sự kiện, chia sẻ niềm tự hào trước thành tích của Khải Hoàn Imperial tại hạng mục Best Connectivity Residential Development - giải thưởng tôn vinh dự án nhà ở có khả năng kết nối vượt trội tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Với Khải Hoàn Imperial, chiến thắng thuyết phục tại hạng mục Best Connectivity Residential Development - giải thưởng tôn vinh dự án nhà ở có khả năng kết nối vượt trội tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 tiếp tục đánh dấu cột mốc thành tựu đầy tự hào, đồng thời khẳng định lợi thế kết nối vượt trội, chất lượng phát triển bài bản và những giá trị mà Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đang từng bước hiện thực hóa.

Khải Hoàn Land ghi dấu thành tựu mới, khẳng định năng lực phát triển dự án theo chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt, Khải Hoàn Imperial còn vinh dự đại diện Việt Nam tranh tài tại PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2026 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan, sân chơi danh giá quy tụ những dự án bất động sản xuất sắc nhất châu Á.

Trước đó, tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025, Khải Hoàn Imperial cũng xuất sắc giành được giải thưởng "Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất". Đây là một bảo chứng cho tầm vóc quốc tế và chuẩn sống khác biệt mà dự án hướng đến.

Liên tiếp ghi danh tại các giải thưởng uy tín hàng đầu, Khải Hoàn Imperial đang khẳng định vững chắc dấu ấn trên bản đồ bất động sản Việt Nam, đồng thời minh chứng năng lực của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land trong việc phát triển những công trình chất lượng, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Tâm điểm kết nối, xứng tầm căn hộ hạng sang

Khải Hoàn Imperial là công trình mang tính biểu tượng tại thủ phủ Thuận An với hai tòa tháp cao 41 tầng tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương). Dự án sở hữu lợi thế đón đầu xu hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) khi nằm giữa hai nhà ga C7 và C8 của tuyến Metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, với khoảng cách đi bộ. Kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro này không chỉ gia tăng sự thuận tiện trong cuộc sống, công việc hàng ngày mà còn giúp cư dân giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Cộng hưởng cùng các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, tuyến đường ven sông Sài Gòn và Quốc lộ 13 đang mở rộng lên 60m, Khải Hoàn Imperial không chỉ phát huy lợi thế kết nối giao thông mà còn đón đầu dư địa phát triển nhờ mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đây là nền tảng quan trọng củng cố sức cạnh tranh và tiềm năng gia tăng giá trị của dự án.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn nằm đối diện AEON Mall Canary và sân golf Sông Bé, khu công nghiệp VSIP I, Việt Hương cùng hệ thống tiện ích giáo dục, y tế chất lượng cao đã hiện hữu. Tất cả đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, làm việc và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày của cư dân.

Đáp ứng những tiêu chí đánh giá khắt khe, Khải Hoàn Imperial khẳng định vị thế của một dự án tọa lạc ngay trung tâm thủ phủ Thuận An với hệ thống hạ tầng kết nối đa hướng vô cùng thuận tiện.

Với mật độ xây dựng chỉ 33,83%, Khải Hoàn Imperial dành phần lớn quỹ đất cho cảnh quan xanh và hơn 80 tiện ích đa tầng. Nổi bật là Công viên Tinh hoa hội tụ, Quảng trường Tri thức, hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải cùng chuỗi không gian vui chơi, thể thao, kết nối cộng đồng.

Đặc biệt, dự án dành toàn bộ tầng 21 rộng hơn 500m² thiết kế các tiện ích hạng sang như hồ bơi vô cực, trung tâm gym – fitness, spa – sauna, virtual golf, rạp phim gia đình… được ví như "resort trên tầng không". Nơi đây mở ra không gian tái tạo năng lượng riêng tư, nuôi dưỡng cảm xúc, nâng niu trải nghiệm và tôn vinh phong cách sống đẳng cấp của cư dân.

Phối cảnh Khải Hoàn Imperial nhìn từ sân golf Sông Bé.

Hơn thế nữa, Khải Hoàn Imperial còn được quy hoạch tối ưu để khai thác hiệu quả theo định hướng phát triển TOD với thiết kế ba sảnh đón riêng biệt, khoảng lùi cảnh quan 15m cùng hệ tiện ích "all in one" mang đến cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Danh mục sản phẩm của Khải Hoàn Imperial cũng rất đa dạng, từ căn hộ 1–3 phòng ngủ cho đến duplex và penthouse tích hợp hồ bơi riêng. Là dự án căn hộ hạng sang tiên phong tại thủ phủ Thuận An được thiết kế bởi Dewan Architects – Top đầu tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới - bên cạnh kiến trúc và hệ thống tiện ích độc đáo, Khải Hoàn Imperial còn khẳng định chất lượng khi bàn giao căn hộ với các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Grohe, Bosch, Hafele, An Cường, Panasonic. Sau khi bàn giao, dự án sẽ được Savills Việt Nam quản lý - vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

PropertyGuru Vietnam Property Awards thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản khu vực châu Á do Tập đoàn PropertyGuru khởi xướng và tổ chức. Đây cũng là một trong những giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam với quy trình khảo sát thực địa, thẩm định chuyên sâu cùng hệ thống tiêu chí đánh giá khắt khe nhằm tôn vinh những chủ đầu tư, dự án và thiết kế xuất sắc.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, TP HCM

Website: khaihoanimperial.com.vn

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