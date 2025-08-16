Khải Hoàn Land - Tập đoàn T&T Group: Ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 14/8/2025, trước sự chứng kiến của hàng nghìn chuyên viên kinh doanh trong lễ kick-off dự án T&T City Millennia với chủ đề "Khai mở Kỷ nguyên – Khơi nguồn Thịnh vượng" tại GEM Center - TP.HCM, đại diện T&T Group đã trao cho Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land bằng chứng nhận đối tác chiến lược phân phối dự án, chính thức tiếp nối và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững đôi bên.

Trước đó, Tập đoàn Khải Hoàn Land và Tập đoàn T&T Group đã tạo nên thành công ấn tượng trong quá trình hợp tác phát triển, phân phối độc quyền tất cả các dự án T&T Group. Vì vậy, sự kiện này là cột mốc quan trọng, đánh dấu cho việc mở rộng và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Khải Hoàn Land với Tập đoàn T&T Group, trong hành trình kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ bất động sản (BĐS) vượt trội đến khách hàng.

T&T Group là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong 7 lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế. Với sứ mệnh "mang lại những giá trị tốt đẹp vì sự phát triển của xã hội", sau gần 30 năm phát triển, T&T Group có khoảng 500 đơn vị thành viên trực thuộc và liên doanh liên kết tại Mỹ, Nga, Đức, Úc…

Trong lĩnh vực BĐS, Tập đoàn T&T Group xây dựng và phát triển các đại đô thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khu nghỉ dưỡng, khu chế suất và trung tâm nông - công nghệ cao tại hơn 40 tỉnh thành. Trong đó, T&T Homes đảm nhiệm vai trò kinh doanh và phát triển BĐS của Tập đoàn.

Kiên định với triết lý "tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam" của T&T Group, mỗi dự án mà T&T Homes phát triển không chỉ bắt kịp xu hướng của thế giới với tiêu chí: Sống xanh – tiện nghi – thông minh chuẩn quốc tế mà còn gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa đặc sắc của địa phương trong hình dáng, kiến trúc công trình.

Đến nay, T&T Homes đã khẳng định thành công vị trí nhà phát triển BĐS hàng đầu thông qua các dự án quy mô lớn như: T&T Capella và T&T DC Complex (Hà Nội), T&T Phố Nối (Hưng Yên), T&T Victoria (Nghệ An), T&T Tamda (Vĩnh Long) và T&T City Millennia (Long An cũ), khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại An Giang (An Giang), KDL sinh thái Tân Dân (Thanh Hóa),… Tất cả các dự án đều được đánh giá cao về vị trí đắt giá, hạ tầng đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, đa dạng sản phẩm, đặc biệt là công trình mang tính biểu tượng cho từng vùng đất từng bước thay đổi bộ mặt đô thị Việt Nam, góp phần tạo "sóng" đầu tư cho khu vực, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Với chiến lược phát triển bền vững, T&T Homes liên tục nhận được nhiều giải thưởng uy tín như: Nhà phát triển BĐS đột phá nhất 2022 tại Vietnam Property Awards, Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2023 của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (trực thuộc VCCI),…

Toàn hệ thống Khải Minh Land quyết tâm đồng hành cùng T&T Homes nối dài hành trình Thiên Niên Kỷ, chinh phục kỷ nguyên mới

Giữ vai trò trụ cột trong lĩnh vực môi giới BĐS của hệ sinh thái Tập đoàn Khải Hoàn Land, Khải Minh Land với định hướng phát triển bền vững, sở hữu hệ thống phân phối mạnh, thị phần môi giới lớn, luôn được nhiều chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" hợp tác phân phối nhiều dự án quy mô lớn, trọng điểm trên thị trường.

Trong nhiều năm qua, Khải Minh Land giữ vững vai trò đại lý chủ lực của nhiều chủ đầu tư hàng đầu thị trường như: Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel… mang về doanh thu ấn tượng trên tất cả chiến dịch bán hàng, khẳng định năng lực môi giới vững mạnh.

Khải Minh Land còn không ngừng phát triển đội ngũ nhân sự hùng hậu, chuyên nghiệp và tận tâm với hệ thống chi nhánh quy mô tập trung rộng khắp, nhằm mở rộng thị trường tại các khu vực tiềm năng.

Lãnh đạo của Khải Minh Land cho biết, doanh nghiệp còn sở hữu nền tảng KLAND – "Chìa khóa" tạo ra sự bứt phá và khác biệt, nhất là đối với hoạt động kinh doanh BĐS trong thời kỳ 4.0. KLAND là hệ thống giao dịch thông minh, ứng dụng AI để tối ưu quy trình bán hàng, góp phần nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Năng lực vượt trội của Khải Minh Land đã được thị trường công nhận thông qua giải thưởng Công ty phân phối BĐS tốt nhất Việt Nam 2025 tại Dot Property Vietnam Awards - Nền tảng vững chắc giúp Khải Minh Land được T&T Homes – Thành viên Tập đoàn T&T Group tín nhiệm trở thành đối tác chiến lược chủ lực phân phối dự án T&T City Millennia.

Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land là đối tác chiến lược phân phối dự án T&T City Millennia

T&T City Millennia tọa lạc tại Cần Giuộc, Tây Ninh (Long An cũ) – Khu vực cửa ngõ Nam Sài Gòn, chỉ cách Phú Mỹ Hưng khoảng 15 phút và Phường Sài Gòn khoảng 30 phút di chuyển. Dự án nằm trên trục phát triển các khu đô thị lớn như: Phú Mỹ Hưng, Cảng Hiệp Phước, Zeitgeist… liền kề nhiều hạ tầng trọng điểm, kết nối thuận tiện đến các cảng quốc tế và khu công nghiệp lớn.

Hơn hết, T&T City Millennia còn trải dọc theo bờ sông Rạch Dơi, kề cận sông Soài Rạp và sông Nhà Bè - địa thế trường lưu thủy có giá trị lớn về mặt phong thủy.

Được Belt Collins International tư vấn, thiết kế cảnh quan, T&T City Millennia là một quần thể kiến trúc đặc sắc, hài hòa tinh hoa kiến trúc thế giới và văn hóa bản địa với phong cách sống "Millennial lifestyle" trong hệ tiện ích "all-in-one" đẳng cấp phục vụ tối đa nhu cầu sống và tận hưởng của cư dân.

Với quy mô gần 300ha, dự án được phân kỳ thành 4 giai đoạn với nhiều phân khu. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thiện và khánh thành vào tháng 10/2023 với đa dạng loại hình sản phẩm như: nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn… pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện mở bán. Đây là tài sản thực đã hiện hữu, sẵn sàng bàn giao đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư thu lợi nhuận tức thì.

Đặc biệt, ngày 9/8/2025, T&T City Millennia chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận hai kỷ lục: Phố đi bộ Millennia Journey có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất và dòng sông Ánh sáng Light River tích hợp hệ thống phun sương, công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất Việt Nam.

Sự kết hợp giữa định hướng dài hạn, chiến lược linh hoạt của Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land và sản phẩm tiềm năng từ T&T Homes – Thành viên Tập đoàn T&T Group hứa hẹn bổ sung nguồn cung BĐS chất lượng, mở ra một thời kỳ tăng trưởng mới cho thị trường trong những tháng cuối năm.