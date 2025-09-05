Khai mạc chuỗi sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2025

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/9/2025, mang chủ đề "Kết nối xanh - Phát triển bền vững", đánh dấu lần đầu tiên "ba dòng chảy" trọng yếu là du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được hội tụ trong một chuỗi sự kiện thống nhất, tạo nên một sức bật tổng lực cho nền kinh tế.

Sự kiện có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn...

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trải qua 18 lần tổ chức thành công, Hội chợ ITE HCMC lần thứ 19 đã vươn lên tầm cao mới cả về quy mô lẫn hình thức thể hiện, trở thành thương hiệu uy tín của quốc gia và khu vực, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Năm nay, sự tham gia của Bộ Công Thương và Bộ Y tế đã góp phần làm nổi bật hơn bản sắc các sản phẩm du lịch Việt Nam, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và ngành du lịch trong việc thúc đẩy 'xuất khẩu tại chỗ', hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% theo Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Hơn thế, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm nay còn thể hiện ở vai trò cầu nối, giúp các quốc gia tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch, kết nối điểm đến toàn cầu và cùng nhau tạo ra những sản phẩm đa dạng, hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Hội chợ dự kiến sẽ chào đón khoảng 28.000 lượt khách tham quan, mở ra 12.600 cuộc hẹn giao thương – một không gian sôi động, hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, đây là lần đầu tiên các cơ quan Trung ương và địa phương, mà đi đầu là TP.HCM, cùng phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng

Đây là chuỗi sự kiện vừa quảng bá du lịch, vừa quảng bá các sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tại Việt Nam tới các bạn bè, doanh nghiệp năm châu.

Sự kết hợp hài hòa các hoạt động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức đã tạo sức hút cộng hưởng để hàng nghìn đoàn doanh nghiệp nước ngoài tới tham dự các sự kiện trong cả 3 ngày tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) cũng như tại rất nhiều địa điểm khác ở TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước.

“Ba sự kiện hôm nay không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là khởi đầu cho những thành công mới. Chúng tôi tin tưởng rằng du lịch sẽ trở thành động lực cho thương mại, đầu tư; và thương mại-đầu tư sẽ trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nói.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cũng cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, TP. HCM có diện tích 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước. TP Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị - trung tâm kinh tế, tài chính, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch lớn nhất cả nước với dân số gần 14 triệu người. Thành phố hiện chiếm 26,3% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, hơn 200.000 tỷ đồng doanh thu du lịch, tương đương 25% cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây là lần đầu tiên ba dòng chảy lớn du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được kết nối thành một chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ, thể hiện sự phối hợp liên cấp, liên ngành chặt chẽ. Sự kiện hôm nay không chỉ là "sự hội tụ", mà còn là sự giao thoa của năng lực và khát vọng phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

"Việc tổ chức cùng lúc ba sự kiện là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược và tầm nhìn phát triển. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của TP.HCM: luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng phát triển, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cùng xây dựng hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo" - ông Dũng nhấn mạnh.

Hội chợ ITE HCMC 2025 với chủ đề "Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động" quy tụ hơn 520 đơn vị, 250 người mua quốc tế cao cấp từ 32 quốc gia và dự kiến 30.000 lượt khách tham quan. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá mà còn là diễn đàn cho các thảo luận chuyên sâu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khởi nghiệp trong du lịch.



Bên cạnh đó, Diễn đàn xuất khẩu năm 2025 và sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" tiếp tục là cầu nối uy tín giữa doanh nghiệp Việt Nam và hơn 300 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 12.000 sản phẩm, 400 doanh nghiệp Việt Nam cùng hàng ngàn lượt kết nối B2B sẽ mở ra cơ hội hợp tác thực chất, góp phần đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng và cả nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử cá nhân,...

Song song với các hoạt động triển lãm, ITE HCMC 2025 còn mang đến chuỗi chương trình chuyên môn quan trọng như: Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; Hội nghị Lữ hành toàn quốc 2025; Hội thảo Chuyển đổi số - Nền tảng phát triển du lịch bền vững; Hội thảo Tái định hình chiến lược tiếp thị thương hiệu điểm đến trong bối cảnh mới: Kết nối - Khác biệt - Dữ liệu; Hội thảo Thương hiệu quốc gia vươn mình: vai trò đột phá của du lịch; Hội thảo năng lượng sạch và phát triển du lịch bền vững; chuỗi talkshow Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP. HCM với chủ đề "Điểm đến thông minh, Hành trình sống động"...

Lễ khai mạc ba sự kiện lớn - Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.Hồ Chí Minh năm 2025, Diễn đàn Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 và Sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa Quốc tế năm 2025 là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hội nhập và phát triển của TP Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Đây không chỉ là những sự kiện mang tầm quốc tế, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập mà TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực kiến tạo trong vai trò là trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại - du lịch của cả nước.