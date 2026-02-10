Khai thác tạm một số đoạn trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán

Ngày 10-2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng và địa phương kiểm tra thực địa để bàn phương án khai thác tạm đoạn tuyến dài hơn 35 km thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án (QLDA) 85, cho biết tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 đã hoàn thành toàn bộ 18,2 km mặt đường bê tông nhựa, đang tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 12-2.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Đối với nút giao Long Thành, các cầu và mặt cầu đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe, kết nối vào tuyến chính cao tốc. Một số nhánh kết nối với dự án thành phần 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 1-3. Tại nút giao sân bay Long Thành, phần cầu đã hoàn thành, các hạng mục đường đầu cầu sẽ hoàn tất trước ngày 1-3. Nút giao Tân Hiệp cũng đã hoàn thành thảm bê tông nhựa các cầu, những đoạn kết nối còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 1-3.

Ban QLDA 85 cũng đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành khai thác, báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn khai thác tạm dự kiến được chấp thuận trước ngày 12-2. Phương án tổ chức giao thông đang tiếp tục được hoàn thiện, phối hợp với các đơn vị liên quan.

Còn đại diện chủ đầu tư dự án thành phần 3, cho hay dự án hiện đã xong tuyến chính. Đang triển khai trạm cân, khu vực quay đầu xe và trạm thu phí cũng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào tháng 6 tới.

Công nhân đang thi công thảm nhựa mặt đường, sơn vạch kẻ đường trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Để kịp đưa tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác theo chỉ đạo, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án tổ chức thu phí tạm theo hình thức ETC, free-flow, không bố trí barie.

Đồng thời, cho phép áp dụng cơ chế phân định và miễn trừ trách nhiệm phù hợp đối với các rủi ro khách quan phát sinh trong giai đoạn này. Do thời gian triển khai gấp, VEC cũng đề xuất Bộ Xây dựng ban hành lệnh khẩn cấp theo quy định của Luật Xây dựng làm cơ sở pháp lý để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Sau khi kiểm tra thực địa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm rà soát điều kiện kỹ thuật, tổ chức giao thông và bàn phương án thông xe tạm một số đoạn tuyến trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là chỉ thông xe khi đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, bám sát quy định và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác và lực lượng chức năng.

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn thiếu của dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, thời hạn tối đa 5 ngày phải hoàn thành toàn bộ công tác sơn vạch kẻ đường, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, biển chỉ dẫn lý trình trên tuyến dự kiến thông xe tạm.

Tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác tạm một số đoạn dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo chỉ đạo, phương án thông xe tạm sẽ do các chủ đầu tư quyết định. Thứ trưởng cho biết, do phương án kết nối và tổ chức thu phí. Vì vậy, các đơn vị thống nhất nghiên cứu theo hướng khai thác tạm đoạn 2 và đoạn 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo một chiều từ Vũng Tàu về Đồng Nai.

VEC được giao nghiên cứu triển khai thu phí điện tử không dừng theo hình thức free-flow tại đầu ra tuyến. Đối với chiều ngược lại, từ Đồng Nai đi Vũng Tàu, phương tiện tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 51 cho đến khi hoàn thiện phương án thu phí đồng bộ, hoàn chỉnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý, việc thông xe tạm phải kèm theo tổ chức giao thông rõ ràng, có biển hạn chế tốc độ, bố trí lực lượng hướng dẫn, kiểm soát tốc độ, xử lý tình huống phát sinh. Các Ban Quản lý dự án được giao chủ động quyết định thời điểm thông xe, nhưng phải chịu trách nhiệm toàn diện về điều kiện an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.