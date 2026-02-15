Khai thác tạm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa dịp Tết
Sau hơn nửa năm thi công, trạm dừng nghỉ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 qua tỉnh Thanh Hóa đang dần hoàn thiện và được đưa vào khai thác tạm thời dịp Tết Nguyên đán, giúp tài xế giải quyết những bất tiện trên cao tốc lâu nay.
03-02-2026
15-01-2026
14-01-2026
Được khởi công vào tháng 7/2025, dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ Km 329+700 thuộc cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là dự án trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tổng diện tích mặt bằng gần 12ha, gồm 2 trạm đối xứng.
Sau hơn nửa năm thi công, đến nay, trạm dừng nghỉ này đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như nhà nghỉ ngơi, vệ sinh, cây xăng, bãi đỗ xe. Chủ đầu tư cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác tạm thời để phục vụ người dân lưu thông trên tuyến
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều phương tiện đã ghé trạm dừng nghỉ để trải nghiệm dịch vụ.
Khu nhà vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, giúp người đi đường thuận tiện hơn.
Phía bên trong nhà tại trạm dừng nghỉ chưa có các trang thiết bị, cửa hàng phục vụ ăn uống.
Trạm dừng nghỉ này hiện chỉ có một quầy bán nước giải khát và vài bộ bàn ghế để người dân nghỉ tạm.
Khu vực bán nước có cà phê và một số loại nước đóng chai. Nhiều người cho biết việc đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác dịp Tết là rất hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân khi lưu thông trên tuyến.
Ngoài việc bố trí các điểm nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, tại trạm dừng nghỉ còn có 2 cây xăng trên 2 chiều đối xứng để các tài xế tiếp nhiên liệu cho phương tiện.
Hạng mục đường ra vào chưa hoàn thiện.
Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) dài hơn 63km, đã khai thác từ tháng 4/2023, quy mô 4 làn xe, vận tốc 60-90km/h. Tuyến đã có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng và 7 nút giao gồm: Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Thiệu Giang, Đồng Thắng. Dự kiến sẽ triển khai thu phí vào ngày 1/3.
Theo Phạm Trường
Tiền phong
Theo
Tiền phong
