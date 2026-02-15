Khai thác tạm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa dịp Tết

Sau hơn nửa năm thi công, đến nay, trạm dừng nghỉ này đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như nhà nghỉ ngơi, vệ sinh, cây xăng, bãi đỗ xe. Chủ đầu tư cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác tạm thời để phục vụ người dân lưu thông trên tuyến