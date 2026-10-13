Khai thác tiềm năng dòng khách quốc tế

Đại diện của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt.

Số liệu khảo sát của Hiệp hội các thành phố du lịch thế giới (WTCF) cho hay, chi phí của khách du lịch quốc tế dành cho mua sắm luôn chiếm tỷ trọng lớn. Trung bình một du khách quốc tế trong các chuyến xuất ngoại chi khoảng 930 USD chi tiêu, trong đó có đến 57,76% số tiền này dùng cho mua sắm, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp.

“Thực tế cho thấy, nhu cầu mua sắm của du khách quốc tế rất giàu tiềm năng, song ngành du lịch và thương mại Việt Nam chưa chú trọng khai thác thị trường này” - ông Huy Bùi, Giám đốc Boston Consulting Group (BCG) nhấn mạnh. Theo ông Huy Bùi, chi tiêu mua sắm bình quân của một du khách trong một chuyến đi tại Việt Nam khoảng 162 USD, trong khi Singapore khoảng 235 USD và Thái Lan khoảng 300 USD. Mức chi tiêu mua sắm tại Việt Nam còn thấp hơn khoảng 30- 45% so với các điểm đến cạnh tranh trong khu vực. Khoảng cách này gợi mở dư địa cho du lịch mua sắm.

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng cho hay, hiện du lịch Việt Nam đang thiếu vắng những cơ sở, địa điểm kinh doanh quà tặng dành cho du khách. Ông Thản dẫn chứng, Trung tâm du lịch lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM hiện cũng chỉ có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm chuyên về hàng Việt Nam như quần áo, sản phẩm đồ dùng hàng lưu niệm. Một vấn đề nữa là nhiều cơ sở dịch vụ mua sắm đạt chuẩn ở làng nghề chưa được du khách biết đến.

Nhận định về vấn đề này, bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Unilever Việt Nam cho rằng, khi một điểm đến thực sự phát triển thì sẽ tạo ra những hành trình có nhiều trải nghiệm hơn, thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và giá trị lan tỏa lớn hơn cho nền kinh tế. Cụ thể là sẽ kéo theo sự phát triển của logistics, vận chuyển; bán lẻ và nhiều ngành khác, kể cả nông nghiệp, cũng được hưởng lợi.

Giới chuyên gia nhận định, du lịch đã trở thành ngành kinh tế tổng hợp, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa tới nhiều lĩnh vực. Việt Nam có cơ hội phát triển các dòng khách giá trị cao hơn thông qua du lịch trải nghiệm, giải trí, hội nghị, sự kiện, chăm sóc sức khỏe và mua sắm. Điểm chung của những phân khúc này là khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Trong hệ sinh thái đó, bán lẻ có thể kết nối trực tiếp với ẩm thực, văn hóa, hàng Việt và thương hiệu địa phương.

Chia sẻ dưới góc độ doanh nghiệp (DN), bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng giám đốc Unilever Việt Nam, nhận định du lịch và bán lẻ có mối quan hệ đồng hành. Khi một điểm đến phát triển, logistics, vận chuyển, bán lẻ và cả nông nghiệp đều có thể hưởng lợi. Theo bà Nhi, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng và du khách còn là một hình thức quảng bá. Bên cạnh cơ hội kinh doanh, DN có thể cùng kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam thông qua sản phẩm và những chiến dịch gắn với du lịch.